Así se veía Alba Baptista cuando estaba embarazada de Chris Evans

Chris Evans y Alba Baptista ya son papás, de acuerdo con lo que dieron a conocer varios medios de entretenimiento. La noticia generó gran revuelo y comentarios en redes sociales.

Así lucía Alba Baptista cuando estaba embarazada

Si bien ni Alba Baptista ni Chris Evans hablaron sobre su embarazo, en el mes de julio se filtraron unas fotos de la joven en una boda, donde luce un vestido amarillo que rápidamente dio de qué hablar.

Chris Evans’ problematic wife Alba Baptista is pregnant according to the blind items. pic.twitter.com/0m5QEdYmcg — OH CUNT CUNT CUNT (@mentallynotici) July 13, 2025

En una de las fotos, ella aparece con un ramo en la parte baja de su estómago, lo que para muchos es señal de que trataba de ocultar su pancita. Asimismo,, el público notó una ligera subida de peso de la famosa.

Este para muchos era el elemento que faltaba para determinar que sí estaba embarazada, aunque por su parte, ella no publicó fotos o videos que apuntaran a ello, dejando ver así su interés por mantener una vida tranquila y lejos de los reflectores.

¿Quién es Alba Baptista?

Alba Baptista es una actriz portuguesa que tiene 16 años menos que el actor de Hollywood. Fue a finales de 2022 que se comenzó a hablar de la relación de ella con Chris Evans y años después, se han casado y han tenido hijos juntos.

La actriz habla cinco idiomas (portugués, español, inglés, alemán y francés) y es hija de un ingeniero brasileño y una traductora portuguesa. Nació el 10 de julio de 1997 en Lisboa y debutó en 2014 en la actuación.

Alba Baptista saltó a la fama mundial en 2020 al protagonizar la serie “Warrior Nun” de Netflix. Otro proyecto en el que ha participado son la película “Mrs. Harris Goes to Paris”.