¡Chris Evans ya es papá! Nace su primer bebé con Alba Baptista

Chris Evans y Alba Baptista se convirtieron en papás por primera ocasión, según revelan medios como TMZ y Page Six, quienes aseguran que el bebé habría nacido en Massachusetts, donde la pareja reside en la actualidad.

Hasta ahora, no se sabe cuál es el sexo del bebé de Chris Evans ni se sabe cuál es su nombre. Sin embargo, se sabe que Alba Baptista se encuentra bien y estable junto con su hijo. El bebé habría nacido el pasado fin de semana.

Chris Evans and Alba Baptista have welcomed their first child.



(https://t.co/AMaW58nQMY) pic.twitter.com/rbqglq0u0X — Pop Base (@PopBase) October 28, 2025

En esta nueva etapa de su vida, el matrimonio busca privacidad y tranquilidad donde viven mientras disfrutan de su hijo recién nacido, que es el primero para ambos artistas y marca un cambio importante en su relación.

La relación de ambos ha sido discreta, aunque se sabe que se conocieron en Europa y que su conexión fue inmediata. Su boda se celebró primero en Estados Unidos y después en Portugal. Ahora viven tranquilos lejos de Hollywood, aunque ambos son actores.

Fue en septiembre de 2023 que la pareja se casó. Ella es conocida por su trabajo en la serie ‘Warrior Nun’, mientras que él es famoso por su personaje como Capitán América en la saga de Los Vengadores, sin mencionar sus varias apariciones en otras exitosas películas.

En el pasado, Chris Evans admitió que sí deseaba convertirse en papá, ya que en 2024 compartió que quería formar una familia junto a su esposa: “El título de papá es emocionante. Eso espero”, comentó.