Influencer corrige a extranjero y se hace viral: ‘¡Día de Muertos, preciosa!’ | VIDEO

El Día de Muertos es una de las festividades más conocidas de México a nivel internacional y en la explanada del Zócalo capitalino, miles de personas se reúnen para admirar las ofrendas monumentales y decoraciones alusivas a la tradición mexicana.
En ese sentido, más de un turista ha llegado a visitar la CDMX en la víspera de Día de Muertos y ahora, el influencer y actor mexicano Juan Pablo se hizo viral por un video en el que muestra una manera muy peculiar de hacer que los extranjeros aprendan del país.
Influencer corrige a extranjeros sobre el Día de Muertos
En redes sociales, se viralizó un video del tiktoker donde podemos ver al joven en el Zócalo de la CDMX durante el día, a un lado de las flores de cempasúchil cuando escucha que alguien dice “Oh my God, I Love the Day of the Dead”.
Mujer capta el regreso de su perrito a la ofrenda de Día de Muertos y conmueve en redes
Es entonces que él hace una expresión de molestia y desconcierto antes de reaccionar: “Ay ora, ¿Cómo que Day of the Dead? ¡Día de Muertos, preciosa!“, expresa.
“Estamos en México, no me la hagas jochis”, finaliza, mientras que la otra persona se disculpa por su error. En la descripción del video, él escribió “cuidemos nuestras tradiciones mis vidas jajaja”.
El video ganó popularidad y no tardaron en surgir los comentarios de otros mexicanos que celebraron que corrigieran lo dicho por el extranjero. Te dejamos algunas reacciones:
- "Normalicemos hacer a los gringos hablar español si están en México“.
- “Estás en mi patria y me la respetas”.
- "Corregiste, educaste y lo lograste“.
- "Un Cempasúchil para esta preciosa que esta educando“.
- "Jajajaja el ora se sintió bien México“.