Influencer corrige a extranjero y se hace viral: ‘¡Día de Muertos, preciosa!’ | VIDEO

Influencer corrige a extranjeros por el Día de Muertos y se hace vira

El Día de Muertos es una de las festividades más conocidas de México a nivel internacional y en la explanada del Zócalo capitalino, miles de personas se reúnen para admirar las ofrendas monumentales y decoraciones alusivas a la tradición mexicana.

En ese sentido, más de un turista ha llegado a visitar la CDMX en la víspera de Día de Muertos y ahora, el influencer y actor mexicano Juan Pablo se hizo viral por un video en el que muestra una manera muy peculiar de hacer que los extranjeros aprendan del país.

Altar del Día de Muertos ı Foto: Especial

Influencer corrige a extranjeros sobre el Día de Muertos

En redes sociales, se viralizó un video del tiktoker donde podemos ver al joven en el Zócalo de la CDMX durante el día, a un lado de las flores de cempasúchil cuando escucha que alguien dice “Oh my God, I Love the Day of the Dead”.

Es entonces que él hace una expresión de molestia y desconcierto antes de reaccionar: “Ay ora, ¿Cómo que Day of the Dead? ¡Día de Muertos, preciosa!“, expresa.

“Estamos en México, no me la hagas jochis”, finaliza, mientras que la otra persona se disculpa por su error. En la descripción del video, él escribió “cuidemos nuestras tradiciones mis vidas jajaja”.

El video ganó popularidad y no tardaron en surgir los comentarios de otros mexicanos que celebraron que corrigieran lo dicho por el extranjero. Te dejamos algunas reacciones: