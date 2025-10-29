¿Cuáles son los elementos de un altar de muertos y qué significado tienen?

El Día de Muertos es una tradición mexicana que está llena de elementos que contienen distintos significados, y todos representan una conmemoración a las ánimas de los seres queridos.

Entre los elementos que se pueden observar durante la celebración del Día de Muertos se encuentran los altares que también son conocidos como ofrendas, y en estos se deben colocar distintos elementos.

Los elementos que conforman un altar de muertos están llenos de un significado, y se colocan en las ofrendas para que cada uno pueda cumplir un objeto en particular, y en conjunto sirven para honrar la memoria de los difuntos.

Altar del Día de Muertos ı Foto: Especial

¿Cuáles son los elementos de un altar de muertos?

Los altares de muertos contienen elementos representativos, y cada uno es imprescindible para mantener la estructura de una ofrenda tradicional.

Las ofrendas están compuestas de distintos niveles, y pese a que la más tradicional está conformada por siete niveles, sin embargo, en algunos hogares se colocan ofrendas que tienen desde un nivel hasta tres o cuatro.

En una ofrenda se pueden colocar diversos elementos, pero algunos de los que no puede faltar son los siguientes:

Sal: La sal es un elemento que funciona para purificar el cuerpo de las ánimas, con el fin de que este no sea corrompido y pueda transitar entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos sin problema.

Agua: El agua funciona para mitigar la sed de las ánimas, ya que estas recorren un largo camino para poder llegar hasta las ofrendas.

Velas o veladoras: Las llama de las velas ilumina el camino de las ánimas y estas puedan llegar a su antiguo hogar, y también funciona para que los espíritus puedan ascender.

Elementos del altar de Día de Muertos ı Foto: Especial

Copal o incienso: Estos ayudan a limpiar el hogar o el lugar en el que se colocó un altar de muertos, ya que aleja a los malos espíritus para que las ánimas puedan entrar sin peligro.

Flores: Las flores de cempasúchil en ocasiones se colocan formando un camino, ya que estas guían a las ánimas desde el Mictlán hasta sus hogares.

Papel picado: El papel picado representa el aire, y además también adornan los altares con colores vibrantes y las siluetas creativas que contienen.

Fotografía: En los altares se debe colocar una fotografía de los adultos, niños o mascotas a las que se les dedica el altar, algunas personas colocan ofrendas para los bebés no nacidos, y en lugar de una fotografía colocan una ecografía o alguno de los objetos que habían comprado.

Pan de muerto: El pan de muerto, además de tener un sabor único, es uno de los elementos fundamentales en un altar, pues este representa la fraternidad o afecto que se tiene a los seres queridos fallecidos.

Además de estos elementos, también se tiene la costumbre de colocar algunas frutas, así como los platillos y bebidas preferidos de las personas fallecidas, y tambén algún juguete u objeto preciado de esa persona.