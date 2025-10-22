¿Cuáles son los 7 niveles del altar de muertos y cuál es su significado?

El Día de Muertos es una celebración mexicana llena de significados detrás de cada uno de los elementos que son típicos de esta época, como los altares y los objetos que se ponen en estas ofrendas.

Durante las festividades del Día de muertos se acostumbra a colocar altares para las ánimas que visitan a sus familiares del 27 de octubre al 2 de noviembre, y en estos se colocan diversos objetos cargados de un significado.

Los altares que se colocan por el Día de Muertos pueden tener varios niveles, y estos pueden ir desde uno solo hasta siete, y cada uno de esos niveles tiene un significado.

Este #DíaDeMuertos, honramos nuestras tradiciones y raíces, recordando a quienes ya no están con nosotros. Cada altar, cada veladora y cada flor simbolizan el vínculo profundo de nuestras comunidades con sus seres queridos. #ElViajeContinúa💀🪦 pic.twitter.com/479ejjsgzW — Día De Muertos (@DiaDeMuertos_) October 16, 2025

¿Cuáles son los 7 niveles del altar de muertos?

El altar de muertos se coloca para que las ánimas regresen del Mictlán para poder convivir con sus seres queridos y disfrutar de los alimentos que les colocan en la ofrenda.

Estas ofrendas o altares pueden colocarse en repisas, pero algunas personas hacen la estructura con cajas que pueden conformar hasta siete niveles, aunque los más comunes son los de uno y dos niveles.

Los primeros dos niveles de un altar de muerto representan el cielo y la tierra, y un tercer nivel representa el concepto del purgatorio.

De acuerdo con la tradición, cuando un altar está conformado de siente niveles es porque estos representan los pasos que se deben seguir para poder llegar al cielo y descansar en paz.

Elementos del altar de Día de Muertos ı Foto: Especial

¿Qué se coloca en los 7 niveles del altar de muertos?

Pero a estos niveles no los caracteriza solo el significado que tienen, sino que de igual forma los elementos que se colocan en estos corresponden a un significado distinto.

Primer nivel: Se coloca la imagen de un santo al que las personas fallecidas y las vivas sean devotas, también se puede colocar una cruz

Segundo nivel: Está destinado a las ánimas del purgatorio, en este nivel se pueden colocar espejos

Tercer nivel: Se coloca sal para que se purifique el espíritu de los niños del purgatorio

Cuarto nivel: Se coloca el pan de muertos como símbolo de eucaristía

Quinto nivel: Se colocan alimentos y frutas que le gustaban a la o las ánimas de las que se van a colocar fotografías en el altar

Sexto nivel: Se colocan las fotos de los familiares y seres queridos a los que se ofrece la ofrenda del altar, también se pueden colocar objetos que pertenecieron a los difuntos

Séptimo nivel: Se coloca una cruz de semillas o de frutas

En los altares también se pueden colocar flores de cempasúchil, ya que estas iluminan el camino de las ánimas y las guían hacia los altares que se les colocaron, y con el mismo propósito también se colocan veladoras, que son símbolo de luz y esperanza.

En las ofrendas también se colocan las tradicionales calaveritas de azúcar o de chocolate, que son una ofrenda que representa la conexión de la vida y la muerte, y también significan alegría y fiesta para alejar el temor que se le tiene a esta.