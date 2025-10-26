Brugada celebra a Tonantzin y los 700 años de México-Tenochtitlan en Ofrenda Monumental de Día del Muertos

Clara Brugada inaugura la Ofrenda Monumental en el Zócalo de la Ciudad de México.

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, inauguró este domingo la Ofrenda Monumental del Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México, inspirada en Tonantzin, madre y diosa protectora que convoca a otras divinidades femeninas del agua, del viento y del maíz, así como a los pueblos, saberes, animales y corazones que dan vida a México.

Al reconocer el trabajo de artesanas, artesanos y artistas que dieron forma a esta obra monumental, dedicada a los 700 años de la Fundación de México-Tenochtitlan, la mandataria invitó a recorrer cada espacio de la ofrenda.

En el recorrido es posible apreciar representaciones de la Reina Roja de Palenque, Cuerauáperi de Michoacán e Ixmukane de la región maya, además de figuras emblemáticas como el ajolote, el jaguar, el guajolote y el maíz, que acompañan el camino espiritual hacia el Mictlán, así como un tapete monumental elaborado con más de 100 mil plantas de cempasúchil, provenientes del suelo de conservación de la capital.

TE RECOMENDAMOS: Del 26 octubre al 2 de noviembre Inauguran la Ofrenda Monumental 2025 en el Zócalo de CDMX

Tapete en Ofrenda Monumental está elaborado con más de 100 mil plantas de cempasúchil. ı Foto: Cortesía

Asimismo, la Jefa de Gobierno invitó al público a visitar el tapete artesanal de semillas y maíz, elaborado por artistas de Huamantla, Tlaxcala, y el portal floral realizado por artesanos de la alcaldía Iztacalco, que enmarcan la catedral y ofrecen un escenario único para la convivencia familiar.

Brugada recordó que el Día de Muertos es reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y subrayó que esta celebración es también un tributo a los pueblos indígenas que han preservado sus raíces y saberes a lo largo del tiempo.

La Jefa de Gobierno agradeció la participación de las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que hicieron posible el evento, así como de quienes iluminan el Zócalo y traen al centro de la capital el cempasúchil de Xochimilco y Tláhuac, “el sol que guía a las almas”.

Figuras de cartonería en la Ofrenda Monumental 2025. ı Foto: Cortesía

Al recorrer la ofrenda monumental en el Plaza de la Constitución, la titular del Ejecutivo local invitó a los habitantes y visitantes para disfrutar de los cientos de actividades culturales con motivo del Día de Muertos que se realizan en toda la Ciudad de México.

Cabe destacar que esta ofrenda monumental reconoce el legado de las mujeres indígenas en el marco de los 700 años de México Tenochtitlan, misma que fue ganadora de la consulta ciudadana realizada el pasado 12 de agosto, mediante el respaldo de más de 12 mil votos emitidos por las y los capitalinos, con el proyecto titulado: “encuentro entre voces, peregrinaje, historia y tradición”.

“Esta ofrenda es un homenaje a nuestros antepasados y una celebración de la vida, un acto de amor y memoria que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México



Por su parte, la secretaria de Cultura, Ana Francis Mor, informó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno se extendió a seis sedes de la ciudad la exhibición de las ofrendas monumentales tradicionales:

En la Utopía Olini, ubicada en la alcaldía Iztapalapa

En el pueblo de Mixquic, en Tláhuac

En la Plaza de las Tres Culturas, en la Cuauhtémoc

En el Parque del Mestizaje, en la Gustavo A. Madero

En el parque Tezozómoc, en Azcapotzalco

En el Deportivo Xochimilco, de la alcaldía homónima

Añadió que en el Zócalo habrá actividades toda la semana, y citó: la Mega Procesión de Catrinas, de avenida Paseo de la Reforma a la Plaza de la Constitución; un concierto de la orquesta Pérez Prado; proyecciones lunes, martes y miércoles a las 18:00 horas, por Cinema Cempasúchil; el 30 de octubre, la mega clase de baile aeróbico Me Muero por Bailar, en la que las y los participantes bailarán caracterizados de catrines y catrinas.

Al centro, la jefa de Gobierno, Clara Brugada. ı Foto: Cortesía

Así también; el Gran Desfile de Día de Muertos, el próximo sábado, el cual seguirá una ruta de la puerta de los Leones hasta el Zócalo, y para cerrar con broche de oro, la presentación de la Ópera Cuauhtemotzin, los días viernes, sábado y domingo.

“En el Zócalo vamos a tener un montón de actividades de aquí hasta el próximo domingo. Hoy tenemos un concierto. Van a estar también Mateo López, “Macon”, de Los Cacomixtles, y la orquesta Pérez Prado. Y por supuesto, tenemos el gran desfile de muertos el próximo sábado a las 2 de la tarde, que parte de la Puerta de los Leones y llega hasta acá, hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Muchas actividades por toda la ciudad y éstas son algunas de las actividades que estarán alrededor de esta maravillosa ofrenda”, mencionó.

En la inauguración de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos, la Jefa de Gobierno estuvo acompañada por las secretarias de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza; de Salud, Nadine Gasman Zylbermann; de Desarrollo Económico, Manola Zabalza Aldama; de la Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz; de Trabajo y Fomento al Empleo, Inés González Nicolás.

Asimismo, los secretarios de Educación Ciencia y Tecnología, Pablo Yanes Rizo; de Atención Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, de Pueblos; y Barrios Originarios, Nelly Juárez Audelo, así como el subsecretario de Grandes Festividades, Argel Gómez Concheiro, y la productora de cempasúchil, Martha Alicia Martínez, entre otros.

cehr