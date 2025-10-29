Mujer capta el regreso de su perrito a la ofrenda de Día de Muertos y conmueve en redes

México es reconocido a nivel mundial por la tradición de Día de Muertos, que oficialmente se conmemora el 1 y 2 de noviembre, pero que muchas familias comienzan a celebrar desde días antes colocando la típica ofrenda para sus seres queridos que han muerto.

Entre las fechas destacadas que se han ido anexando a esta festividad, se encuentra el 27 de octubre, día que estuvo dedicado a recordar a los animalitos de compañía que ya no están, rindiéndoles homenaje con cariño y gratitud por el amor que brindaron en vida a sus dueños.

Una mujer compartió en TikTok, bajo el usuario @mafergm_, un video que rápidamente se volvió viral por la ternura y nostalgia que transmite. En las imágenes se aprecia un altar adornado con flores de cempasúchil, veladoras y la fotografía de su perrito, a quien ella recuerda con profundo afecto.

Lo que más conmovió a los internautas fue el mensaje que acompañó la publicación: “Tu visita fue un abrazo al corazón.”

De acuerdo con lo narrado por la joven en TikTok, sintió que su perrito regresó a visitarla durante esta fecha tan especial, lo que muchos interpretaron como un gesto de amor que trasciende la muerte.

El video que conmovió a miles de usuarios de redes sociales ya acumula más de seis mil comentarios y 9.7 millones de reproducciones.

Varias personas afirmaron que también han vivido experiencias similares, reforzando la idea de que los vínculos con nuestras mascotas permanecen vivos incluso cuando ellos ya no están físicamente.

Algunos comentarios fueron:

“Doy por inaugurada la lloradera con estos videos, qué bonito”.

“Yo viendo que si movió la colita“.

“Estoy llorando”.

"Eres afortunada que te vino a visitar tu peludito“.

Sin embargo, el momento emotivo estuvo manchado por decenas de comentarios de internautas que afirmaron que lo que vivió se trató de “un demonio” o “una presencia oscura”. Ante estas hipótesis, la mujer decidió hacer un video donde colocó la foto de su perrito y escribió: "Aunque algunos no lo entiendan, yo sé lo que sentí: paz, ternura y amor. Eso solo puede venir de ti“.

Los videos continúan generando opiniones divididas, pero la mayoría de los usuarios de Tiktok apoyan la versión de la dueña del perrito y también compartieron en los comentarios fotografías de sus propios altares hechos en honor a sus mascotas.