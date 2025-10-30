Este es el VIDEO VIRAL de Annabel Hughes

Una de las creadoras de contenido que está causando revuelo en las redes sociales es Annabel Hughes, quien causa impacto con sus videos en TikTok, pero también por su imponente belleza.

Annabel cautiva con sus videos en los que se muestra maquillándose y también bailando con temas virales de la plataforma de TikTok, por lo que los usuarios quedan impactados con la belleza de la joven.

Annabel Hughes es una joven originaria de Inglaterra, tiene más de 5 millones de seguidores en TikTok y unos 11 mil suscriptores en su canal de YouTube, en donde también publica sus videos cortos de formato Tiktok.

El video viral de Annabel Hughes

Annabel Hughes tiene un gran número de videos virales, sin embargo, el video con el que está captando la atención de los usuarios de Internet es uno en el que la joven tiktoker aparece sonriendo mientras hace un lipsync de una canción.

Ese video tiene 25 millones de vistas, sin embargo, también tiene otro con 19 millones de vistas en donde la influencer igualmente solo cantando una canción de lipsync.

Su tercer video más visto en uno en el que la tiktoker aparece maquillándose con muy poquito producto en todos los pasos que llevó a cabo para maquillarse.

Otros videos de Annabel Hughes

Sin embargo, hay unos videos que también llaman la atención de Annabel Hughes, porque la joven hace unos sutiles bailes que pueden despertar la curiosidad de muchos usuarios.

Se trata de un clip en el que la influencer baila la canción Sugar on my tongue, de Tyler, the creator, la cual es una de las canciones más virales de TikTok.

La joven es una de las creadoras más famosas pues empezó en redes en el 2023 y su mamá es quien le maneja sus cuentas, además de que la influencer aparece en sus videos con sus amigas o con su hermano menor.