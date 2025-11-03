¡Por fin confirmado! AC/DC viene a México y anuncia concierto para 2026

La agrupación AC/DC liderada por Angus Young, por fin dejó atrás los rumores y anunció un concierto en México como parte de su gira PWR UP Tour.

Durante al menos dos años hubo muchos rumores sobre la visita de la emblemática banda de rock a México, pero solo se quedaba en eso, pero esta vez ya se confirmó oficialmente.

¿Cuándo viene AC/DC a México?

AC/DC dará concierto en México el próximo 7 de abril de 2026 y se presentará en el Estadio GNP seguros.

La agrupación no viene sola, ya que su abridor es una reconocida banda y se trata de The Pretty Reckless.

Además, de México, la banda que interpreta “TNT” también llevará su gira por otros países de Latinoamérica como son Brasil, Chile y Argentina. Además anunció nuevas fechas para Estados Unidos, en donde ya se ha presentado en los últimos dos años.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de AC/DC en México?

Los boletos para ver a AC/DC en México salen en preventa el jueves 6 de noviembre y el viernes 7 de noviembre a partir de la 10:00 horas salen en venta general.

AC/DC es una de las bandas más legendarias del rock y el metal, han creado temas históricos como “Back in black”, el cual viene en el álbum del mismo nombre y que fue uno de los discos más vendidos en la historia de la música, junto con el disco de Thriller de Michael Jackson.

El estilo de cantar de sus vocalistas, Bon Scott y Brian Johnson, han marcado a la banda, pues es reconocida por sus poderosas y metálicas voces.

Sin embargo, también los problemas internos de la banda han sido tema de conversación, por ejemplo, la enfermedad de demencia de Malcolm Young que lo mantuvo alejado de la música.

También cuando corrieron a Brian Johnson de la banda y lo sustituyeron con Axl Rose porque supuestamente se estaba quedando sordo, pero al final regresó y sigue cantando perfectamente.

Y claro que el legendario Angus Young, líder actual de la banda, uno de los guitarristas más conocidos no solo por su sonido, sino también por su atuendo escolar que lo sigue usando a sus 70 años de edad.

AC/DC tiene 16 años sin venir a México, por lo que su regreso es uno de los más esperados para sus fans más maduros como para los más jóvenes que disfrutan de sus éxitos que actualmente son considerados clásicos de la música.