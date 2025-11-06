Lo que queda de ti retrata la ocupación israelí en Palestina

Después de que un adolescente palestino se enfrenta a soldados israelíes en una protesta en Cisjordania, su madre relata la serie de eventos que lo llevaron a ese fatídico momento; éste es el punto de partida de Lo que queda de ti, ficción en la que la directora palestino-estadounidense Cherien Dabis (también guionista, productora y actriz) cuenta una historia inspirada en su familia, a través de la cual podemos conocer más acerca del conflicto entre Palestina e Israel.

“Mi padre, palestino de Cisjordania, fue exiliado en 1967, no se le permitió volver a vivir en Palestina y tuvo que obtener la ciudadanía extranjera para volver a visitar a su familia en su tierra natal sólo con el permiso de las autoridades israelíes. Conforme crecí, vi a mi padre humillado y acosado en los controles fronterizos, fui testigo de su angustia y dolor por la situación que empeoraba con el paso del tiempo y su propia salud se deterioraba, porque siempre estaba muy estresado por lo que pasaba.

El Dato: El primer recuerdo que tiene la directora de viajar a Palestina es ser retenida junto a su familia 12 horas por soldados israelíes.

“En cierto modo, mi propia identidad se formó por verlo sufrir y cómo nos transmitió su trauma a mis hermanos y a mí. Esto me inspiró a hacer una película multigeneracional que realmente muestra el impacto humano de estos titulares que hemos leído sobre la violencia que sufren los palestinos”, compartió la cineasta en entrevista para La Razón

Cherien Dabis compartió que se ha dimensionado poco cómo los acontecimientos en Palestina han cambiado a muchas familias, por eso quiso retratarlo.

“Escribí esta historia en 2020 y fui a Palestina para filmarla en mayo de 2023. Pasé cinco meses trabajando y estábamos a dos semanas de rodar cuando tuvimos que evacuar debido a los sucesos del 7 de octubre de ese año y todo lo que vino después; fue devastador tener que dejar Palestina. Terminamos rodando la mayor parte en Jordania y unas partes en Chipre y Grecia, fue emotivo y agotador filmar mientras veíamos lo que sucedía con Palestina”, continuó la directora, quien recientemente visitó el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Comentó que fue complejo rodar imágenes similares que veían circular sobre Gaza en ese mismo momento. “Ésa fue la parte más difícil de hacer la película y verla ahora puede sin duda concientizar sobre la situación en Palestina y ayudar a que la gente se dé cuenta del costo humano de lo que está sucediendo ahí, al igual que del verdadero impacto de estos eventos político; también es muy importante que la gente comprenda emocionalmente qué está sucediendo en Palestina”, señaló.

En Lo que queda de ti, Cherien Dabis muestra un proceso de ocupación que comenzó en 1948, cuando se creó el Estado de Israel y “casi 800 mil palestinos fueron sometidos a una limpieza étnica para crear un estado de mayoría judía, y eso nunca terminó. Antes de hacer la película me preguntaba por qué el mundo desconocía la verdadera historia de lo que les ocurrió a los palestinos”, afirmó.

Dijo que como cineasta ha decidido contar historias humanas sobre quiénes “somos realmente los palestinos porque sentía que estábamos muy mal representados en los medios”.