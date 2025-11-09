¿Quién es Dariana Romo? La hija de Lolita Cortés

Lola Cortés dio mucho de qué hablar en La Granja VIP, pues esta semana después de crisis y momentos difíciles a nivel emocional, ha decidido abandonar el programa. Por su parte, su hija estuvo presente este domingo para defender a su madre.

“Yo conozco a mi mamá y sé que sí la está pasando muy mal ahorita”, comentó Dariana sobre Lola Cortés, quien mencionó que le alegra la salida de su mamá, ya que se daba cuenta de que la mujer “estaba al borde de un ataque de pánico”.

"Sentí mucha preocupación, mucha tristeza" "Yo conozco a mi mamá y sé que sí la está pasando muy mal ahorita".

- Hija de Lola Cortés. #LaGranjaVIP pic.twitter.com/A0FeraDnZi — om (@oswaldomujica) November 10, 2025

Ella mencionó que “estaba a nada de que algo feo pase”, además de indicar que lleva toda su vida lidiando con los momentos difíciles de su mamá, donde a veces deja de reconocer la realidad por tiempo indefinido.

¿Quién es Dariana Romo, la hija de Lola Cortés?

Dariana es la hija que Lola Cortés tuvo con su hermanastro, Sergio Romo. El padre de Lolita tuvo una relación larga con Alma Muriel, lo que hizo que ella conviviera durante su infancia con Romo. Sin embargo, cuando el romance terminó, los hermanastros dejaron de verse.

Fue hasta 1989 que Lolita viajó por trabajo a Monterrey y se reencontró con Sergio. La pareja escondió al inicio su relación y de su romance nacieron sus dos hijos.

Ella ha seguido sus pasos en el mundo de la actuación, lo que la ha llevado a participar en el teatro, pero también en televisión en ‘Como Dice el Dicho’.

Tiene 30 años de edad y se encuentra casada y con un hijo de siete años llamado Valentino. Se casó este 2025 con Jorge Trejo, quien también es un actor de Televisa.