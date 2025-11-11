Corona Capital celebra 15 años y tiende puentes entre generaciones

El festival Corona Capital celebra este 2025 sus 15 años como uno de los mejores encuentros en el mundo, pero también tendiendo puentes entre generaciones al traer a bandas como Linkin Park o Foo Fighters y a artistas jóvenes de la talla de Chappell Roan o Damiano David.

“Chappell Roan es una artista auténtica, tiene ese ADN que logra que haya detrás de esas canciones toda una personalidad, una historia. Es lo que nos atrajo. Tenerla como headliner es un puente y un vínculo para conectar con otras generaciones que hoy tal vez no están tan familiarizadas con el Corona Capital. Cuando Billie Eilish se presentó, logró llevar a un público que no conocía el festival y creo que este año algo similar va a suceder con Chappell Roan”, comentó a La Razón Armando Calvillo, cofundador del Corona Capital y director de Marketing Comercial de OCESA.

El Dato: Este año, el Corona Capital se expandió con conciertos especiales. Este 12 de noviembre será el último en Monterrey.

En esta edición de aniversario, no sólo la intérprete de “Good Luck, Babe!” tenderá puentes; también lo harán agrupaciones que han sido fundamentales para toda una generación que le ha heredado este gusto musical a hermanos o hijos, como Linkin Park y los Foo Fighters, que también son cabezas de cartel.

En el caso de la banda liderada por Dave Grohl será emotivo, porque la agrupación se presentará en México luego del fallecimiento del baterista Taylor Hawkins en 2022. Los seguidores habían tenido la oportunidad de ver a la alineación completa apenas unos meses antes de la trágica muerte del músico.

LINKIN PARK ı Foto: Especial

“Muchos de los fans jóvenes también van por los artistas leyenda. Creo que ahí sus papás hicieron bien la tarea, pues los atrae la música de los 2000, de los 90 que también se presenta. Van con gusto a disfrutar de Linkin Park, los Deftones o Foo Fighters. Se logran tejer las diferentes audiencias que conforman el festival. Los jóvenes cada vez van, porque no sólo la música los mueve, sino también la experiencia que viven”, destacó.

A lo largo de 15 años, el Corona Capital se ha posicionado entre uno de los tres festivales más destacados del mundo, junto a encuentros de la talla de Coachella. Para Armando Calvillo, este reconocimiento ha sido gracias a la diversificación que han tenido, al incorporar, además de indie, alternativo y rock internacional, propuestas de k-pop o electrónica, pero también ha sido fundamental traer a bandas como Pixies, Muse o The Killers en un inicio.

“Cada edición ha construido un poco; desde el inicio que estuvieron Pixies e Interpol como headliners, seguramente alguien volteó y dijo: ‘¿Qué está pasando ahí?’. Pero luego también cuando estuvo Muse, The Killers. Esos nombres atraen la atención, no solamente entre la audiencia, sino entre los artistas”, comentó.

Armando Calvillo contó que también han vivido momentos difíciles, como cuando en una edición se filtró que iban a venir los Foo Fighters y la banda canceló su participación. Después tuvieron en el cartel a Queens of the Stone Age y les fue increíble, entonces la teoría que tienen es que la banda liderada por Dave Grohl finalmente sí se presentó en otra edición, porque el vocalista es amigo del líder de los Queens of the Stone Age.

“Nuestra teoría es que en alguna conversación, el vocalista de Queens of the Stone Age le haya dicho es una maravilla el Corona Capital y los fans de México, porque al siguiente año vino Foo Fighters. Se confirma que entre las mismas bandas y agentes hay una conversación acerca del Corona Capital por las credenciales que ya tenemos y se han logrado. Ha estado The Cure, Paul McCartney”, aseguró.

CHAPPELL ROAN ı Foto: Especial

En esta edición, del 14 al 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se presentarán 90 artistas, entre estos Aurora, Of Monsters and Men, Weezer, Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand, Polo & Pan, Alabama Shakes y Garbage, entre otros más.

Este año que se ha puesto sobre la mesa la importancia de la seguridad en los festivales, a partir de lo ocurrido en el AXE Ceremonia, dijo que desde la primera edición del Corona Capital se ha priorizado garantizar todas las medidas.

“Tenemos el centro de mando que está desde el montaje atento a todo lo que pasa con la seguridad. Está en comunicación con las autoridades y con las diferentes dependencias que están presentes también ahí. Las situaciones que hayan podido pasar no nos cambian radicalmente lo que venimos haciendo. Pero sí es estar mucho más atentos y no perder detalle de todo lo que ponemos de nuestra parte; no se escatima con la seguridad de los asistentes ni de los artistas ni de nadie”, concluyó.