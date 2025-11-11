Esta es la verdadera incompatibilidad por la que Haley Baylee y Matt Kalil se divorciaron

La modelo Haley Baylee y el jugador de la NFL Matt Kalil se divorciaron después de siete años de relación y fue hasta este 2025 cuando la estrella de Victoria’S Secret confesó la verdadera razón de su separación con el deportista.

La también influencer hizo una transmisión en vivo en Twitch en donde confesó cuál era el verdadero problema en su matrimonio con Matt Kalil, con quien estuvo casada de 2015 a 2022.

Las declaraciones de la famosa impactaron a Internet y ahora todo el mundo habla sobre lo que sucedió entre ellos.

¿Cuánto le mide a Matt Kalil?

Según declaraciones de Haley Baylee, “era como dos latas de Coca-Cola una encima de la otra, quizá incluso una tercera”, o sea, enorme.

Haley Baylee reveals that she DIVORCED her NFL husband Matt Kalil because of intimacy issues their whole marriage 😬💀

pic.twitter.com/8d59DSjsKT — Killa 🌺 (@KillaKreww) November 4, 2025

El verdadero motivo de divorcio de Haley Baylee y Matt Kalil

Haley Baylee contó que ella y Matt Kalil tenían una incompatibilidad sexual que era difícil de superar por lo que la joven habló de que el deportista tenía un tamaño gigante en su zona íntima, algo que afectó durante todo su matrimonio.

Sin embargo, la modelo señaló que durante el tiempo que estuvieron casados intentaron superarlo desde diferentes ángulos hasta pensaron en tratamiento para hacerlo más pequeño.

"Iba a intentarlo todo: terapeutas, médicos, y busqué cosas sobre liposucción, ¿sabes a lo que me refiero?”, comentó la famosa.

“Lo intentamos todo(y fue) imposible a menos que estuvieras dispuesto a llorar”, explicó la influencer y señaló que esta situación era una situación de gran importancia por lo que se acabó su matrimonio.

Haley Baylee pide no centrarse solo en el tamaño de su exesposo

La modelo ofreció una entrevista para el medio “TMZ Sport” señaló que en la transmisión de su canal de Twitch ella habló de más aspectos de su matrimonio como todo el amor que vivieron juntos siendo pareja.

“Durante mi transmisión en vivo, hablé de mucho más de lo que se está destacando: el amor en nuestro matrimonio, el crecimiento que experimentamos, la profundidad de nuestra conexión”, contó la influencer al medio deportivo de Estados Unidos.

Haley Baylee señaló que es una pena que solo se esté dando difusión a un fragmento en el que habló del tamaño de su esposo, porque no refleja la historia completa de las cosas importantes que vivieron juntos.