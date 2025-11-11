Vivan los novios

Raúl Ortega de Río Roma se casa con la modelo Milena Montalvo; así fue su boda

Entérate sobre cómo fue el casamiento del cantante mexicano con la modelo

Raúl Ortega de Río Roma se casa con la modelo Milena Montalvo
Raúl Ortega de Río Roma se casa con la modelo Milena Montalvo Foto: IG: @_raulroma
Por:
Mariana Garibay

El cantante de Río Roma, Raúl Ortega, se casó con la modelo Milena Montalvo. Los artistas se casaron este fin de semana en el estado de Monterrey, en una lujosa boda y rodeados de sus seres queridos.

Fue a través de redes sociales que se revelaron los detalles de la boda entre Raúl Ortega y Milena Montalvo. La modelo compartió que estuvo acompañada de su hijo, además de revelar el proceso que tuvo con su estilista.

Así fue la lujosa boda de Raúl Ortega y Milena Montalvo

A través de redes sociales, pudimos ver las fotos compartidas por la novia, quien escribió “el sí más importante de nuestras vidas" y mostró varias fotos de su casamiento por la iglesia, dejando ver también que su hijo estuvo con ella.

También se compartió un video en la cuenta de Instagram de El Ramo y la Liga, que dejó ver el momento en el que las celebridades dieron sus votos de amor.

“Yo Raúl, te acepto a ti Milena como mi esposa y prometo serte fiel hasta que la vida nos separe”, inició diciendo el cantante a su esposa mientras la miraba a los ojos. 

“Yo Milena, te acepto a ti, Raúl como mi esposo. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad y amarte todos los días de mi vida”, expresó la modelo a Raúl Ortega. 

Posteriormente, la pareja se entregó sus anillos de boda desencadenaron risas, lágrimas y un beso con el que sellaron su amor. Además, el cantante de Río Roma le cantó la canción ‘Tu eres mi amor’ a su esposa.

Temas:
