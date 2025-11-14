Sean Penn y Matthew Fox son parte del imperio de AMC Series.

AMC Networks International Latin America presentó en la Ciudad de México su Upfront 2026 con un mensaje claro: el siguiente año será el más ambicioso, ya que la compañía ha decidido apostar fuerte: más series, más universos fantásticos, más presencia local y un canal recién nacido que promete sacudir el tablero. “Cerramos el año con el lanzamiento de AMC Series, un canal 100% dedicado a las mejores ficciones de AMC Studios”, afirma John Huff, Managing Director de AMCNILA, convencido de que este nuevo proyecto “encarna el ADN AMC”.

El anuncio no es menor. AMC Series llega a la región con 500 horas de contenido VOD, 25 títulos iniciales y un catálogo que combina culto, acción, violencia coreografiada y fantasía oscura con sello de la casa. “Ahora podrán disfrutarse en la región títulos como Into the Badlands, Turn y NOS4A2”, subraya Huff, quien reconoce que 2026 será el año en que el canal se consolide después de meses de preparación.

AMC Networks International Latin America presentó en la Ciudad de México su Upfront 2026 ı Foto: Especial

Pero si algo marcó el Upfront fue la expansión del universo de Anne Rice, convertida ya en una de las apuestas más fuertes del grupo. Huff lo resume con precisión quirúrgica: “Expandiremos ese mundo con Talamasca: La orden secreta, que se suma a Entrevista con el vampiro: El vampiro Lestat y Las brujas de Mayfair temporada 3”. La frase cayó como dinamita: la llegada de una sociedad secreta que vigila desde las sombras a vampiros, brujas y criaturas sobrenaturales fue, sin duda, uno de los momentos más comentados del evento. Un giro que confirma que AMC está construyendo un multiverso gótico capaz de competir con cualquier monstruo de las plataformas.

No todo es ficción oscura: el lifestyle también pisa fuerte. ElGourmet cerró 2025 en el Top 25 de la TV mexicana, con una penetración de más de 31 millones de personas y el 90% de su programación hecha in-house. “Estos 25 años reflejan la confianza de nuestros clientes y socios”, dice Huff. Y 2026 ya tiene menú: Fiestas con sabor mexicano, Puebla, sabor a México, Me voy a comer el mundo y un especial de Día de Muertos con Vero Zuma.

El Upfront también dejó espacio para otra carta pesada: Caught, una comedia satírica encabezada por Sean Penn, Matthew Fox y Susan Sarandon. Un fichaje inesperado que confirma que AMC no planea bajar el ritmo.

AMC Networks International - Latin America presenta "AMC Series", una nueva marca de entretenimiento de pay-tv, que estará disponible en América Latina a partir del 1 de noviembre. Será el hogar de aquellas historias audaces y originales que sólo AMC sabe contar. @pulpolatam pic.twitter.com/peI77SB8a4 — Vanina A. (Official Account) (@lindamargaritaa) October 12, 2025

En el escenario, los ejecutivos coincidieron: el mercado mexicano es estratégico. “ElGourmet pisa fuerte en la región”, recordó Huff, mientras que Juan Carlos Zulueta subrayó el crecimiento de AMC en la TV de paga, donde el canal insignia ya ocupa el puesto 18. Y aún más: la ficción local también gana terreno con la segunda temporada de Sobreviviendo al cartel, que en 2024 se convirtió en un fenómeno silencioso.

La visión de AMCNILA es: un ecosistema que combine señales lineales fuertes, marcas digitales activas y una experiencia fluida en todas las plataformas. “Hoy las audiencias no solo buscan series, buscan historias que los conecten emocionalmente”, señaló Héctor Costa al presentar la nueva señal AMC Series. Esa frase, convertida ya en consigna del evento, resume el espíritu del Upfront: en un mercado saturado de contenido, AMC quiere ofrecer mundos —y mundos potentes—, no solo episodios.

Con vampiros, brujas, conspiraciones secretas, estrellas de Hollywood, comida mexicana y superproducciones europeas, AMCNILA entra a 2026 con la idea de conquistar la región con historias diferentes.