Alistan cobertura 360 de la Copa Mundial de 2026

TV Azteca asegura una cobertura histórica con 32 partidos y un despliegue total de su empresa. El equipo de comentaristas se fortalece con la llegada del ex futbolista español Iker Casillas, así como las nuevas alianzas digitales.

La televisora encendió oficialmente la ruta hacia el Mundial de 2026, tras confirmar que posee los derechos para transmitir 32 partidos en todas sus plataformas, un movimiento que sus directivos califican como “histórico” y “de enorme orgullo”. “Lo más importante es presentar que TV Azteca tiene los derechos del Mundial. Es un evento deportivo importantísimo porque sucede en México… es parte del legado de Azteca Deportes”, afirmó Adrián Ortega, director de contenidos de TV Azteca, en entrevista con La Razón.

El Tip: Más de 200 personas formarán parte del equipo de Azteca deportes, que estará a cargo de la cobertura en los 3 países.

La apuesta no sólo implica transmisión, sino una cobertura integral que involucra a toda la empresa. Ortega confirmó que la estrategia será transversal: deportes, entretenimiento, espectáculos y digital trabajarán unidos para convertir al canal en “el canal del Mundial”. Destacó la incorporación de Íker Casillas al equipo, junto con figuras como Zague, Luis García, Christian Martinoli, Jorge Campos, Jorge Baldano, Carlos Guerrero (el Warrior) e Inés Sainz. “Son líderes y seguiremos siéndolo; tener este equipo es invaluable”, subrayó.

Rodolfo Ramírez, director general de Azteca Deportes, señaló a este medio, que el proyecto representó un intenso proceso de negociación, pero hoy la televisora está “lista para transmitir un Mundial espectacular”. Adelantó que tendrán tres programas diarios —mañana, tarde y noche— además del titular Los Protagonistas de dos horas y media, más toneladas de contenido digital. “México se va a colapsar con un Mundial en casa y todo lo que suceda lo tenemos que cubrir”, dijo el ejecutivo.

La logística será uno de los grandes desafíos, especialmente por la dispersión de sedes en Estados Unidos y Canadá. “Por lo menos tienes que tener una persona en cada partido; imagínense mover a® ese mundo de gente”, explicó Ramírez, quien estima un despliegue nunca antes visto en la empresa: “Es la primera vez que TV Azteca completo está metido en un Mundial”.

Ambos ejecutivos confirmaron que la multipantalla será clave: alianzas con TikTok, Facebook y YouTube potenciarán el alcance de sus contenidos. Además, adelantaron que llegarán sorpresas tecnológicas y de entretenimiento. “Hoy es el banderazo; vienen muchas sorpresas”, adelantó Ramírez.

Ortega remató asegurando que la producción de contenido mundialista ya arrancó: “Hoy es el primer paso. Ya estamos grabando. Había rumores de que no teníamos los derechos, pero claro que sí… y tenemos todo el apoyo. Con el Mundial en casa, buscamos consolidarnos como la mejor alternativa”.