El sexy video que volvió famosa a Alizée

La cantante Alizée, quien fue la fantasía de los adolescentes de inicios de los años 2000, está de regreso en los escenarios y sigue cautivando con su sensualidad.

Alizée se volvió famosa a inicio de los años 2000 por su estilo de cantar tan sensual y su aspecto de joven y con cierto aire de inocencia es lo que hizo que conquistara a los adolescentes y otras personas en aquella época.

¿Quién es Alizée?

El nombre completo de la cantante es Alizée Jacotey, nació el 21 de agosto de 1984 en Ajaccio, Córcega, Francia. La artista saltó a la fama cuando fue descubierta por su talento por Mylène Farmer y Laurent Boutonnat, quienes la impulsaron como una de las jóvenes artistas más exitosas de Europa.

Debutó en 2000 con el sencillo “Moi… Lolita”, un éxito internacional que la llevó a las listas de popularidad en Francia, México, Reino Unido y otros países. Su álbum debut, “Gourmandises”, consolidó su imagen juvenil y su estilo pop-electrónico característico.

A lo largo de su carrera ha lanzado varios álbumes, destacando Mes Courants Électriques (2003), Psychédélices (2007) y 5 (2013). También ha participado en televisión, y en 2013 ganó la versión francesa de Dancing with the Stars, mostrando su faceta como bailarina.

El video con el que Alizée se hizo famosa

El video musical con el que Alizée se hizo famosa es el de “Moi… Lolita”, en el clip Alizée interpreta a una chica joven que huye de un ambiente conflictivo en su casa. Ella sale corriendo con su hermana menor y llegan a un club nocturno.

A lo largo del camino, varias personas se fijan en ella, reforzando la imagen de inocencia mezclada con coquetería que caracterizó la canción.

En el club, un joven le paga la entrada y la lleva a bailar. El video juega constantemente con la dualidad entre lo infantil y lo provocativo, mostrando a Alizée como una adolescente que llama la atención sin ser plenamente consciente del efecto que causa.

Si bien la canción más famosa de Alizée en México es la de “J’en ai marre!”, se trata de un video clip muy sencillo en el que está en una caja de cristal y con una vestimenta roja bailando y cantando mientras se moja.

De esta canción, el video que más se recuerda de ella es de una presentación en vivo, en el que ella luce un traje completo estilo marinerito, pero muy entallado y corto, además de que deja al descubierto sus hombros, combina el look con unas botas arriba de la rodilla.

En este video ella canta “J’en ai marre!” y sorprende con sus sensuales pasos de baile que reflejan esa imagen de una “Lolita”, de chicas coquetas que seducen sin tener gran conciencia de que estas cualidades son aprovechadas por los hombres mayores.

El término Lolita viene como referencia al libro de Vladimir Navokov con el mismo nombre que habla de una joven con aspecto aniñado que seduce a su padrastro.