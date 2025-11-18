Alizée en México: Fecha, lugar precio de los boletos y todo sobre su concierto en CDMX

Alizée anunció su regreso a México para un único concierto. Su última vez en el país fue en el 2008, cuando se presentó en el Auditorio Nacional como parte de su gira Psychédélices; ahora, planea un show mucho más exclusivo.

¿Cuándo es el concierto de Alizée?

A través de sus redes sociales, Alizée dio a conocer su próxima llegada a México, como parte de una gira que celebra 25 años de trayectoria. "¡Tengo muchísimas ganas de volver a ver a mis fans mexicanos!“, expresó en su publicación.

En ese sentido, se dio a conocer que la cantante dará un show el próximo 29 de mayo de 2026 en el centro de espectáculos La Maraka, un salón con una capacidad para alrededor de mil 700 personas.

TE RECOMENDAMOS: El sueño de la adolescencia El sexy video que volvió famosa a Alizée

El recinto se ubica en Calle Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México, CDMX. Según el sitio oficial, el acceso al público será 8:00 pm y dará inicio a las 9:30 pm

Se espera que haya un amplio interés en adquirir los boletos y que estos se vendan con rapidez, ya que la publicación recibió miles de me gusta en cuestión de un par de horas. Si bien de momento solo se ha mencionado una fecha, siempre queda la posibilidad de que pueda negociar una más si recibe la suficiente atención por parte del público.

Boletos y preventa

La cantante se presentará en conjunto con otros artistas. En ese sentido, compartirá escenario con Jo O’Meara & Jon Lee, dos de los integrantes originales de S Club 7. Puedes adquirir los boletos, que ya se encuentran a la venta, a través de la página oficial de La Maraka que te dejamos AQUÍ.

El costo de los boletos para ver a Alizée en la CDMX son: