Los Fabulosos Cadillacs, una gran celebración de 40 años

LOS FABULOSOS Cadillacs celebraron 40 años de existencia con un concierto lleno de nostalgia, en el que refrendaron el poder del rock latinoamericano. Para el festejo optaron por un foro íntimo, el Auditorio Nacional, que lució abarrotado.

El espectáculo del LFC Tour 2025 comenzó con una de las canciones emblemáticas de su repertorio “Manuel Santillán, El León”, del icónico disco El león, editado en el año 1992.

Los puños en alto de los fans se vieron en cuanto comenzó el tema. A pesar de que Vicentico apareció apoyado de un bastón, enseguida también mostró una gran energía en el escenario.

El Tip: La agrupación pisó el escenario del Zócalo de la Ciudad de México el 3 de junio del 2023, donde reunieron a más de 300 mil asistentes.

Luego, la banda argentina liderada por Vicentico dio paso a “Demasiada presión”, que cautivó con esos característicos sonidos de la trompeta, y “Mi novia se cayó en un pozo ciego”, en la que Flavio Cianciarulo y Vicentico — ya sin el bastón — regalaron una marcha coordinada al inicio de la canción.

El repertorio incluyó “Piazzolla”, en la que rinden homenaje a uno de los grandes referentes que ha dado Argentina.

Sorprendieron con “C.J”, que pocas veces incluyen en sus conciertos. Una canción que sonó exquisita con Flavio tocando el chelo y Vicentico cantando y con la guitarra acústica en mano. Un melancólico regalo en este festejo de aniversario, por lo que fueron ovacionados.

También sonó una de las canciones imprescindibles, “Calaveras y Diablitos”, en la que nos enseñaron que “la vida es para gozarla, para vivirla mejor”. El tema fue cantado a todo pulmón.

Durante el show, con canciones en las que estuvo presente el rock, el reggae, el ska, el funk, la cumbia y hasta salsa, Los Fabulosos Cadillacs demostraron por qué son una de las bandas referentes.

Otro tema que tenía que ser parte de la celebración también se escuchó: “Padre Nuestro”, una sabrosa cumbia que puso a bailar y en la cual Flavio se puso una máscara de luchador; y ya con los ánimos encendidos sonó “V Centenario”, en la que también se tuvieron que reservar los slams, pero sí hubo mucho baile.

Al cierre de esta edición todavía faltaba una batería de éxitos que han cosechado Los Fabulosos Cadillacs en su trayectoria, desde “Siguiendo la Luna” hasta “Mal bicho” y “Vacíos vacíos”.