SHE NO MORE denuncia el sufrimiento infantil en las guerras con su nuevo sencillo ‘Tercera Guerra Mundial’

La banda mexicana de rock sinfónico SHE NO MORE presenta el video de su cuarto sencillo del año, “Tercera Guerra Mundial”, un tema que expone el dolor de las infancias atrapadas en conflictos armados. Disponible en todas las plataformas digitales desde el 10 de noviembre , esta pieza refuerza el compromiso activista del grupo con las injusticias sociales.

El activismo define el discurso de SHE NO MORE. “Para nosotros, este deber como artistas implica ser un espejo de la sociedad, reflejar las injusticias y otorgar voz a quienes carecen de ella . Se trata de un compromiso moral, ético y artístico”, declara Mariana Cassaigne, voz principal de la banda. El sencillo aborda el impacto devastador de las guerras sobre los sectores más vulnerables: niños, niñas, jóvenes y mujeres, disponible en su canal oficial de YouTube.

Según datos de UNICEF citados por la agrupación, más de 473 millones de niños viven en zonas de conflicto armado .

“Son sueños, inocencias y futuros robados por la codicia y los intereses oscuros de los líderes planetarios. Uno de cada seis niños en el mundo experimenta el horror de la guerra: desde el genocidio en Gaza, que las redes sociales transmiten en alta definición, hasta los casos silenciados en Haití o el norte de África” Mariana Cassaigne, vocalista de SHE NO MORE



El video, una metáfora emotiva de pérdida y resiliencia, captura imágenes intensas y simbólicas. La bailarina Ma. José Cabrera Hernández interpreta el rol central: encarna cómo las infancias, que merecen sueños, risas y horizontes, pierden metas, seres queridos y comunidades enteras.

Daniela Rodríguez dirige la pieza, mientras Benjamín Luna, de Black Halo Photography, se encarga de la fotografía y edición. Este dúo creativo colaboró en los cuatro videos previos de la banda. La filmación ocurrió en el Faro Cosmos, con el respaldo de su directora, la maestra Catalina Zúñiga.

En el ámbito sonoro, Óscar Luján produjo y grabó el sencillo. La mezcla y masterización recayeron en el productor francés Brett Caldas-Lima, en Tower Studio, un espacio legendario donde bandas como Septicflesh, Ayreon, Cynic, Megadeth y Pain of Salvation registraron obras clave.

“La experiencia de Brett en metal y rock eleva nuestra música al siguiente nivel”, afirma Jesús Loera, baterista del grupo. Esta alianza anticipa el próximo álbum de SHE NO MORE, que consolida su evolución hacia estándares internacionales.

La banda mantiene su gira promocional. El 30 de noviembre actúa en el Tattoo Music Fest, en Guadalajara, y prepara un lanzamiento navideño para las primeras semanas de diciembre. Integrada por Mariana Cassaigne (voz), Jesús Loera (batería), Pablo A. Anduaga (bajo) y Fer G. Merino (guitarra), SHE NO MORE se posiciona como una fuerza innovadora en el metal latinoamericano.

SHE NO MORE emerge como un referente del metal sinfónico mexicano, donde el arte se entrelaza con la denuncia ética. En un contexto global marcado por conflictos persistentes, “Tercera Guerra Mundial” no solo resuena musicalmente, sino que invita a la reflexión colectiva sobre la fragilidad de la infancia.

cehr