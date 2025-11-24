¿Quién es y de dónde es TivoTabo? Ganador de los Squid Craft Games 4

TivoTabo se convirtió en el ganador de los Squid Craft Games 4. Después de haber destacado en la comunidad de los videojuegos en línea por sus resúmenes del evento de streamers antes mencionado, ahora tuvo la oportunidad de vivir las actividades de primera mano.

Fue el streamer Komanche quien invitó a TivoTabo a participar en los Squid Craft Games 4 a pocos días de que comenzaran. De este modo, el streamer se desempeñó dentro del juego con estrategia y suerte, que le permitió ganar al final.

Toda historia necesita un villano, una caída del héroe y su venganza pic.twitter.com/WxtMRzNMpK — Tivo Courtois (@tivotabo) November 24, 2025

En su propia cuenta de X, el joven publicó un video en donde recopiló algunos de los momentos más intensos del último día de los juegos que buscan imitar el formato del Juego del Calamar en Minecraft y con actividades que sean diferentes a las de la serie de Netflix.

TE RECOMENDAMOS: No soportan Tailandeses se burlan de Fátima Bosch con VIDEO ofensivo

Tivo ganó en el juego final contra Zormanos, después de que solo ellos dos quedaron en la competencia. Su victoria ocurrió por haber llegado apenas unos segundos antes que su competidor a donde debía.

"Gané el evento donde conocí a los youtubers que yo miraba de pequeño, esto es increíble”, dijo sobre el momento en el que se alzó con la victoria. Los seguidores de la actividad en línea celebraron su triunfo, al asegurar que sentían como si hubiera ganado “uno de ellos”, es decir, un espectador más que un streamer.

¿Quién es TivoTabo?

TivoTabo es un creador de contenido de 21 años de edad, quien es de Honduras y es un estudiante de Sistemas Computacionales en su país.

A pesar de su temprana edad, lleva subiendo videos en la plataforma de YouTube desde hace 4 años, donde consolidó una comunidad gracias a sus resúmenes sobre videojuegos y eventos de creadores de contenido de gaming.

Su primer vídeo lo subió un 2 de octubre de 2021 y, a partir de ahí, ha acumulado más de 400 mil suscriptores, una comunidad sólida que lo apoya en el canal.