Cardi B convierte cordón umbilical de su hijo en una joya y así le quedó | VIDEO

La rapera Cardi B nuevamente volvió a dar muestra de su excentricidad, pues buscó una nueva forma de preservar el cordón umbilical de una manera poco usual.

La intérprete de “Up” se convirtió en madre por cuarta vez en este 2025 y ella quiso preservar su cordón umbilical de una forma poco conocida para las personas con un sueldo promedio.

Cardi B baña en oro cordón umbilical y lo convierte en una joya

La rapera contrató a una empresa para que se encargara de hacer todo el procedimiento y se trata de Mommy Made Encapsulation, la cual trabaja con varias famosas para preservar su placenta, pues algunas famosas optan por comérsela o para otros tratamientos de belleza.

Esta compañía ha trabajado con Megan Fox, Vanessa Hudgens, así como influencers estadounidenses como Ronny Lee, entre muchas más.

Cardi B pidió que el cordón umbilical de su hijo lo colocaran sobre una estructura en forma de corazón y después lo bañaran en oro, para que este ahora sea una pieza de joyería que se pueda usar como un collar.

Mommy Made Encapsulation publicó en sus redes sociales todo el proceso que hicieron, desde lavar el cordón, hasta colocarlo cuidadosamente en una estructura de metal para darle la forma y también lo colocaron en un aparato para que hiciera el baño de oro.

Las imágenes son bastante fuertes, pues esta empresa lava los cordones umbilicales y las placentas y muestra todo el procedimiento de cada una de sus clientas famosas.

Usuarios reaccionan a extravagancia de Cardi B

Los usuarios de Internet están desconcertados por esta forma en que la rapera quiere conservar el cordón umbilical de su hijo.

"No lo entiendo... el bebé es el recuerdo. ¡Tira el resto!“, ”Si te gusta esto, es genial, pero creo que es asqueroso. Solo verlos estirarlo alrededor que el trabajo fue suficiente. ¿No puedes conseguir un collar con nombre como otras personas?“, ”Parece un pretzel, es el pretzel umbilical", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.