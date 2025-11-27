¿Paola Villalobos es hermana de Lupita Villalobos? Esto se sabe

La actriz Paola Villalobos se viralizó en redes sociales, sin embargo, los usuarios están preguntando si ella es hermana de la famosa creadora de contenido Lupita Villalobos y acá te contamos quién es la verdadera hermana de Lupita.

Paola Villalobos la actriz y conductora de televisión se le está relacionando sentimentalmente con un futbolista, lo que empezó a desatar el interés sobre la vida persona sobre la famosa de la tv en Internet, así cómo sus vínculos familiares.

¿Paola Villalobos es hermana de Lupita Villalobos?

La actriz Paola Villalobos no es hermana de Lupita Villalobos, de las alucines, solamente comparte el mismo apellido, incluso su contenido en redes sociales es diferente.

Sin embargo, Lupita Villalobos si tiene una hermana que se llama Paola Villalobos, pero ella no es actriz y no se parece a la también conductora.

La actriz Paola Villalobos ı Foto: IG Paola Villalobos

La verdadera hermana de Lupita es geóloga y mecánica y tiene un restaurante como negocio que se llama KAIYO y está en ubicado en Hermosillo, en el que se ofrece sushi, mariscos y platillos sinaloenses.

Paola Villalobos, hermana de Lupita Villalobos ı Foto: IG Paola Villalobos

Asimismo, tiene un salón de belleza en el que la especialidad es hacer uñas y peinados para eventos especiales como bodas.

La hermana de Lupita Villalobos tiene 134 mil seguidores en Instagram, mientras que la actriz y conductora Paola Villalobos tiene 412 mil seguidores en la misma red social.

Lupita Villalobos tiene otra hermana que se llama Flor Villalobos, quién también tiene presencia en redes sociales con 103 seguidores en Instagram.

Flor Villalobos, hermana de Lupita Villalobos ı Foto: IG Flor Villalobos

Los fans señalan que cuando ven a las hermanas juntas recuerdan todas las anécdotas que Lupita ha contado en su podcast de Las Alucines sobre su infancia y sobre su vida familiar.

La actriz Paola Villalobos es conocida por conducir reconocidos programas como “México tiene talento”, “Furia musical”, entre otros.

La famosa ha aparecido en diferentes producciones como las series “El señor de los cielos”; “Chócalas compayito”, “Como dice el dicho” y telenovelas como “Vencer la culpa”; “Marea Rosa”, entre otras.