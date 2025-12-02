Joseph Quinn: ¿Quién es la pareja del actor de Stranger Things?

El actor británico Joseph Quinn ganó popularidad gracias a su personaje Eddie Munson en la serie de Netflix, Stranger Things.

Recientemente encarno a Johnny Storm, ‘la antorcha humana’ en la película de Marvel, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, lo que le ganó un lugar entre los más fanáticos de la franquicia.

Sin embargo, su carrera actoral se ha visto envuelta por pequeños escándalos relacionados con su vida amorosa, desde su relación con la cantante Doja Cat, hasta su más reciente romance.

¿Quién es la novia de Joseph Quinn?

De acuerdo con diversos reportes, y de fans que aseguran haber visto a la pareja compartiendo momentos románticos, la nueva novia del actor sería la cantante australiana, Grace Stephenson.

Los rumores comenzaron luego de un concierto de la cantante en East London, en donde se vio al actor de Stranger Things apoyándola y siendo cariñoso con ella en diversos momentos.

Aunque por ahora ninguno de los dos ha realizado una declaración oficial al respecto, los fans aseguran que la pareja es real debido a las diversas muestras de afecto que dejan ver ambos.

Grace Stephenson es miembro de la banda australiana Confidence Man, creada en 2016, en el año 2024, la banda anunció su tercer álbum, 3AM (La La La), con el lanzamiento del sencillo, “I Can’t Lose You”.

