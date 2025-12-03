La cantante Paulina Rubio, también llamada Chica Dorada, vuelve a estar en medio de la controversia luego de que se difundieran varias versiones que señalan que la famosa pasó por un presunto desalojo que estaría vinculado a complicaciones financieras.

A continuación, te contamos sobre la situación que habría llevado a la cantante a perder su lujosa residencia en Miami.

¿Por deudas? Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión, reportan

Recientemente se dio a conocer que la cantante mexicana Paulina Rubio habría perdido su mansión en Miami, Florida, tras no poder cubrir los pagos de una hipoteca y varios préstamos bancarios.

La periodista Maxine Woodside reveló que la artista hipotecó la propiedad para financiar los costosos procesos legales contra sus exmaridos, Nicolás Colate Vallejo-Nágera y Gerardo Jerry Bazúa, además de cubrir honorarios de sus abogados.

Según información de Óscar Madrazo, quien es amigo cercano de Paulina Rubio, gran parte de su fortuna se habría destinado a estos litigios, lo que dejó a la intérprete de “Ni Una Sola Palabra” sin fondos para pagar sus deudas.

“Me estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa…”, reveló Maxine Woodside en su programa de radio.

“La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, añadió la comunicadora.

A esta etapa complicada se suma que la famosa, al parecer, no cuenta con proyectos laborales sólidos que le permitan generar ingresos. Recientemente Paulina Rubio se presentó en el Teletón 2025 de Chile, donde compartió el escenario del Estadio Nacional de Chile con la intérprete Katteyes.

¿De cuánto sería la deuda de Paulina Rubio?

Según la comunicadora, el conflicto se originó tras el vencimiento del contrato de arrendamiento de la mansión ubicada en una exclusiva zona de Miami. El propietario acusó a la cantante Paulina Rubio de permanecer en la vivienda sin autorización, calificando la situación como una “ocupación ilegal”.

En la demanda se señalan varios reclamos:

Dos meses de renta sin pagar , equivalentes a unos 70 mil dólares.

Una penalización por ocupación indebida de alrededor de 15 días adicionales, estimada en 35 mil dólares.

Gastos por reparaciones y daños en distintas áreas de la propiedad como baños, cocina, puertas y mobiliario, que sumarían varios miles de dólares más.

En conjunto, la deuda de la cantante mexicana sería más de 110 mil dólares, cifra que habría motivado al arrendador a solicitar el desalojo judicial de Paulina.

Hasta el momento La Chica Dorada no ha salido a confirmar o desmentir dichas declaraciones. Del mismo modo, de ser información real, se desconoce a qué lugar se mudó o mudaría la famosa.

La cantante se encuentra en medio de una batalla legal contra sus exparejas Nicolás Colate Vallejo-Nágera y Gerardo Jerry Bazúa por la custodia y manutención de sus hijos desde hace varios meses.

Los fans de Paulina Rubio le han expresado apoyo incondicional y le envían mensajes de ánimo y fortaleza a a través de redes sociales.