Eduin Caz rompe pantalla con botellazo durante concierto de Grupo Firme | VIDEO

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, dividió opiniones cuando lanzó una botella contra la pantalla de un cronómetro en medio de su concierto en el estadio El Campín de Bogotá durante la noche del 6 de diciembre.

En redes sociales, no tardó en hacerse viral el momento exacto en el que el líder de la agrupación, Eduin Caz, lanza una botella contra la pantalla que marcaba el tiempo límite de la presentación, ante su deseo de alagar su concierto.

El tiempo no es problema para Grupo Firme y así lo demuestra Eduin Caz pic.twitter.com/i7RHt0yApu — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) December 7, 2025

En los videos, podemos ver cómo el famoso dice unas palabras antes de lanzar con fuerza una botella contra la pantalla “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo”, comenta antes de que comienzan a escucharse gritos que piden que rompa la pantalla

“Aquí nos vamos hasta que amanezca”, expresó después de hacer que el monitor cayera por el fuerte golpe con la botella que acertó en su objetivo.

Horas después del momento viral, el propio Caz publicó una serie de imágenes de su presentación en Bogotá, incluyendo un video de cerca de él rompiendo la pantalla.

Incluso, comentó la situación al expresar: "GRACIAS BOGOTÁ. Mándenme a donde deposito lo de la tele, perdón jajaja", fue su breve declaración con la que admitió que el tema se le salió de las manos.

Cabe mencionar que después de un rato, el concierto terminó a la fuerza, cuando el estadio cortó el sonido, lo que evitó que la presentación pudiera seguir a pesar de la emoción colectiva.

Si bien el momento desató la euforia por los miles de asistentes en el estadio, el momento fue cuestionado por muchos otros que catalogaron la situación de “innecesaria” o “violenta”. Los fans aseguran que el acto de Eduin respondió a la manera en que los organizadores le cortaron el sonido, impidiendo que se despidiera del público.