Así reaccionó Omar Nuñez a la nueva relación de Tammy Parra con su mánager

La confirmación del romance de Tammy Parra con su mánager, Héctor Klunder, ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. Ahora, parece ser que el ex prometido de la influencer, Omar Nuñez, reaccionó a la sorprendente noticia.

Omar Nuñez reacciona al nuevo novio de Tammy Parra

Tras darse a conocer la noticia del romance de Tammy Parra y su mánager, Omar Nuñez tomó sus propias redes sociales para enviar un mensaje respecto a la polémica por la que hoy en día vuelve a ser centro de atención. Publicó una historia bebiendo un vaso con agua mientras de fondo suena la canción ‘Ya lo veía venir’ de Moderatto.

Además, ha reaccionado a comentarios de su último video donde da me gusta a algunos que hablan de la polémica y piden que de su versión de la historia, ahora que hay una relación entre quienes antes se consideraban mejores amigos.

Las redes sociales se encendieron por las reacciones del creador de contenido, a quien ahora llaman ‘colgado’ y critican por ofenderse o reaccionar a una situación años después del fin de su relación con la famosa, recordando además que Omar fue quien la engañó en la relación.

Tammy Parra y su relación con Héctor Klunder

Al dar a conocer su relación, Tammy admitió que Héctor estuvo apoyándola desde el inicio de su carrera, incluyendo cuando le propusieron matrimonio y cuando dejó a su ex novio tras enterarse de una infidelidad.

“Ha sido quien ha estado para mi siempre”, comentó, “todos nos decían ‘van a terminar juntos’”, admitió ella de cómo ellos ni siquiera se daban cuenta de la situación, pues se consideraban hermanos.

Por su parte, el mánager recalcó: “Nunca, en estos cinco años, nunca pasó nada y éramos mejores amigos. Siempre respetamos a nuestras parejas”, afirmó muy seguro.