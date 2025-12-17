Los Oscar se transmitirán en YouTube a partir de 2029

En un cambio sísmico para uno de los eventos más destacados de la televisión, los Premios de la Academia dejarán ABC y comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029, anunció el miércoles la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

ABC continuará transmitiendo la ceremonia anual hasta 2028. Ese año marcará el centenario de los Oscar.

Pero a partir de 2029, YouTube retendrá los derechos globales para transmitir los Oscar hasta 2033. YouTube será efectivamente el hogar de todo lo relacionado con los Oscar, incluyendo la cobertura de la alfombra roja, los Premios de los Gobernadores y el anuncio de las nominaciones al Oscar.

“Estamos encantados de entrar en una asociación global multifacética con YouTube para ser el futuro hogar de los Oscar y de nuestra programación anual de la Academia”, dijeron Bill Kramer, director ejecutivo de la academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la academia. “La Academia es una organización internacional, y esta asociación nos permitirá expandir el acceso al trabajo de la Academia a la audiencia mundial más grande posible, lo cual será beneficioso para nuestros miembros de la Academia y la comunidad cinematográfica”.

Aunque las principales ceremonias de premiación han añadido asociaciones de transmisión, el acuerdo con YouTube marca la primera vez que uno de los cuatro grandes —los Oscar, los Grammy, los Emmy y los Tony— abandona por completo la transmisión televisiva. Esto pone una de las transmisiones más vistas fuera de la NFL en manos de Google. YouTube cuenta con unos 2.000 millones de espectadores.

Film’s biggest night is headed to @YouTube, starting 2029. pic.twitter.com/5ckm1JyBC7 — The Academy (@TheAcademy) December 17, 2025

Los Premios de la Academia se transmitirán de forma gratuita en YouTube, además de estar disponibles para los suscriptores de YouTube TV. La transmisión estará disponible con pistas de audio en muchos idiomas, además de subtítulos.

No se divulgaron los términos financieros del acuerdo.

“Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, honrando la excelencia en la narración y el arte”, Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, manifestó. “Asociarnos con la Academia para llevar esta celebración del arte y el entretenimiento a espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, mientras se mantiene fiel al legado histórico de los Oscar”.

ABC, propiedad de The Walt Disney Co., ha sido el hogar de transmisión de los Oscar durante casi toda su historia. NBC televisó por primera vez los Oscar en 1953, pero ABC adquirió los derechos en 1961. Aparte de un período entre 1971 y 1975, cuando NBC volvió a emitir el programa, los Oscar han estado en ABC.

“ABC ha sido el orgulloso hogar de los Oscar durante más de medio siglo”, dijo cadena expresó en un comunicado. “Esperamos con ansias las próximas tres transmisiones, incluida la celebración del centenario de la ceremonia en 2028, y deseamos a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un éxito continuo”.

Los Premios de la Academia de 2025 fueron vistos por 19,7 millones de espectadores en ABC, un ligero aumento respecto al año anterior.