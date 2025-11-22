KPop Demon Hunters podrá competir en los Premios Oscar

KPop Demon Hunters está un paso más cerca de otro momento dorado: los Óscar. El fenómeno de Netflix está entre las 35 películas elegibles para la categoría de largometraje animado en la 98ª edición de los Premios de la Academia.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas publicó el viernes las listas de todas las películas elegibles para los premios de largometraje animado, documental e internacional en los Óscar del próximo año.

Aunque KPop Demon Hunters se hizo famosa en Netflix, también tuvo una exhibición teatral calificatoria en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco en junio, lo que cumplió con los requisitos de la Academia para su consideración al Oscar. Sin embargo, su estreno en el Reino Unido no fue suficiente para calificar a los BAFTA.

GOLDEN IS GOING UP, UP, UP, TO NO. 1 ON THE BILLBOARD HOT 100



Otros títulos animados que calificaron para la categoría de largometraje animado de los Oscar fueron Arco de Neon, Elio y Zootopia 2 de Disney, Little Amélie or the Character of Rain de GKids, In Your Dreams de Netflix y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle y Chainsaw Man–The Movie: Reze Arc de Crunchyroll/Sony. Cabe destacar que el éxito de taquilla chino Ne Zha 2 no estuvo entre los 35 títulos listados.

KPop Demon Hunters, que Netflix ha dicho que es su película más vista de todos los tiempos, ha acumulado más de 541 millones de horas reproducidas en todo el mundo. Es la banda sonora más exitosa de 2025, con ocho de sus canciones en el Billboard Hot 100.

También causó sensación en los cines en agosto, donde se estimó que recaudó alrededor de 18 millones de dólares (lo que habría encabezado las listas si Netflix publicara ingresos teatrales) y tuvo un relanzamiento posterior durante el fin de semana de Halloween. Netflix ganó su primer Oscar de largometraje animado en 2022 con Pinocchio de Guillermo del Toro.

También hay 201 documentales y 86 largometrajes internacionales elegibles, incluidos Sentimental Value (Noruega), Sirât (España), The Secret Agent (Brasil), It Was Just an Accident (Francia), The Voice of Hind Rajab (Túnez) y My Father’s Shadow (Reino Unido). 2000 Meters to Andriivka, una coproducción entre AP y PBS Frontline, es elegible en ambas categorías. Tanto los títulos documentales como los internacionales se reducirán a una lista de 10 películas que se revelará el 16 de diciembre.

Los fans de KPop Demon Hunters tendrán que esperar a la mañana de las nominaciones, el 22 de enero, para saber si lograron entrar en la categoría de largometraje animado. Se espera en gran medida que también sea contendiente en la categoría de canción original, donde “Golden” está entre las canciones enviadas.

La 98ª edición de los Oscar se transmitirá en vivo por ABC el 15 de marzo a las 7 p.m. ET.