Blake Mitchell: Estos son los VIDEOS que volvieron famoso a Lane Rogers

Blake Mitchell, cuyo nombre real era Lane Rogers, fue una de las figuras más reconocidas entre los consumidores de OnlyFans. El joven de 31 años falleció el lunes en un accidente de carretera en California.

Luego de su muerte, usuarios de redes sociales han recordado la trayectoria del modelo y creador de contenido. Además, otras personas recién están enterándose de la existencia del influencer. Te contamos cuáles son los videos que llevaron a Blake a ser uno de los más populares.

Blake Mitchell, cuyo nombre real era Lane Rogers, fue conocido por su trabajo en la industria del cine para adultos. El modelo no sólo fue un creador de contenido, sino también un influencer con una gran base de seguidores en redes sociales.

Su carrera en el mundo de la creación de contenido para adultos comenzó en el año 2014, cuando este tipo de contenido digital no tenía una plataforma definida para su venta. Rogers trabajó hasta convertirse en una figura influyente en OnlyFans y otras plataformas digitales.

En Instagram, donde se encuentra su perfil como lanevrogers, acumula más de 400 mil seguidores. En su cuenta de respaldo en la misma red, lvr.equestrian, tiene casi siete mil seguidores.

En su perfil principal compartió el pasado 13 de junio una sesión fotográfica que fue una de las favoritas de su público. Blake Mitchell luce una sudadera azul marino con la palabra Kentuchy grabada en el pecho, pues el modelo es originario de ese estado ubicado en Estados Unidos. Además, luce unos bóxers blancos y calcetas del mismo color.

Los videos que llevaron a Blake Mitchell a la fama en el mundo digital son varios. Todos estos clips incluyen contenido explícito que es muy popular entre la comunidad LGBT+ de todo el mundo.

Además, Lane Rogers realizó colaboraciones con figuras reconocidas del ámbito, como Tyler Rush. Su perfil en OnlyFans, @mrblakemitchell, ha sido eliminado; del mismo modo, su cuenta de X, antes Twitter, se encuentra suspendida.

Algunas reacciones en Instagram a la muerte de Black Mitchell, en realidad llamado Lane Rogers, fueron: