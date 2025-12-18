Recientemente se dio a conocer que Lane Rogers, conocido como Blake Mitchell, murió. El famoso actor y creador de contenido tenía sólo 31 años.

La noticia de su muerte generó conmoción entre sus colegas y seguidores. El estadounidense era una figura reconocida dentro del cine para adultos. Te contamos cuál fue su trágico desenlace.

¿Quién era Lane Rogers, alias Blake Mitchell?

Lane Rogers, conocido como Blake Mitchell, perdió la vida este mes de diciembre. Su nombre real era Lane Vincent Rogers y nació en Kentucky en 1994.

Desde joven mostró interés por el modelaje y la creación de contenido digital. El joven de 31 años se convirtió en una figura reconocida dentro del cine para adultos; destacó por su carisma y cercanía con sus seguidores.

Su carrera se expandió de forma rápida gracias a su marcada presencia en redes sociales, donde compartía fotografías y clips de su vida cotidiana, como paseos y rutinas de ejercicio, y colaboraciones profesionales. En Instagram cuenta con 408 mil seguidores.

Su última publicación en esa plataforma fue el pasado 11 de diciembre, unos días antes de su trágico fallecimiento. Rogers compartió con sus fans una reflexión sobre los últimos cinco años de su vida. "Francamente, todavía lo haría todo de nuevo... con unos cambios jaja“, escribió junto al video.

Lane Rogers, o Blake Mitchell, era muy popular en la plataforma de venta de contenido para adultos OnlyFans,

Además de su trabajo en la industria, Lane Rogers dedicaba su tiempo libre a actividades deportivas como la equitación. Participó en varias competencias. También era amante de las motocicletas.

Su actitud cercana a los fans lo convirtió en un referente para muchos jóvenes consumidores de contenido digital.

¿De qué murió Lane Rogers, conocido como Blake Mitchell?

Lane Rogers, conocido artísticamente como Blake Mitchell, falleció a los 31 años tras un accidente de motocicleta en Oxnard, California, en Estados Unidos. El medio estadounidense TMZ reveló que un familiar cercano al influencer le confirmó la noticia.

El terrible incidente ocurrió el lunes 15 de diciembre y se confirmó que su muerte fue resultado de un traumatismo craneal por impacto. Los servicios de emergencia confirmaron la muerte del motociclista en cuanto acudieron al lugar del choque.

Las autoridades se mantienen investigando las circunstancias del accidente de Lane Rogers para esclarecer si el actor y creador de contenido se encontraba bajo el efecto de alguna droga o del alcohol mientras conducía.