Muere Scott Finn, actor de cine para adultos

Rhett Douglas Messerly, mejor conocido en la industria del entretenimiento para adultos como Scott Finn, ha muerto con 27 años de edad, una noticia que informó su familia a través de redes sociales.

“Con gran pesar y dolor en nuestros corazones, anunciamos el fallecimiento de nuestro hijo, hermano y tío, Rhett Douglas Messerly, el 23 de noviembre de 2025”, decía el homenaje respecto al fallecimiento de Scott Finn.

El actor se dedicaba al contenido íntimo enfocado en el sector gay, al formar parte de sitios de contenido LGBT+.

El joven nació el 2 de febrero de 1998 en Utah. En sus años escolares, era reconocido por ser gracioso y admirado por su apariencia física: “A lo largo de su vida, sus amigos se sintieron atraídos por él debido a su inmensa capacidad de aceptar a las personas tal como son”, expresó la familia.

La familia destacó además la empatía del joven con las mujeres, pues lo describen como alguien que ayudaría bajo sus posibilidades a cualquiera que necesitara apoyo en un momento complicado.

“De niño, Rhett era un gran charlatán; seguro que tenía al menos 65 novias a la vez. Era muy atlético; lo encontrabas a menudo en un campo de fútbol o béisbol jugando con todo lo que tenía o haciendo trucos increíbles en el trampolín en el patio trasero, dijeron. También competía en juegos de cartas con sus hermanos, lo que a veces terminaba en peleas. Aquellos cuyas vidas tocó recordarán para siempre su amabilidad, su gran sonrisa y su carácter alocado”, expresaron.

Su funeral se llevó a cabo el 4 de diciembre. La última publicación de Scott Finn en su cuenta de X era una foto del 18 de junio donde hablaba de su visa después de divorciarse. "Ha sido un año y medio difícil con el divorcio, pero por fin estoy soltero de nuevo. Hace tiempo que no les muestro mi foto favorita, así que aquí está“, dijo.