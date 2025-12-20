La actriz mexicana Florinda Meza, recordada por su icónico papel de Doña Florinda en El Chavo del 8, volvió a ser tendencia en redes sociales luego de protagonizar un momento polémico durante un evento en su honor.

A sus 76 años, la también productora se presentó en un escenario internacional y decidió cantar frente a sus seguidores, lo que desató una ola de críticas entre usuarios.

Este show formaba parte de una gira que la llevó a recorrer países como Argentina, Brasil y Chile, donde compartió tiempo con sus admiradores y agradeció el cariño que ha recibido por su actuación en el programa de su esposo Roberto Gómez Bolaños Chespirito.

Sin embargo, este momento de cercanía con sus fans se vio opacado por el video de su canto, mismo que se volvió viral en poco tiempo.

Florinda Meza canta en show en vivo y la tunden: ‘Vive en el alucín permanente’ | VIDEO

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, recorrió hace unas semanas Sudamérica como parte de una gira para convivir con los fans de El Chavo del 8.

La actriz visitó ciudades como Santiago de Chile, Sao Paulo y Buenos Aires. Su show se tituló Florinda Meza, Entre risas y verdades, y en él comparte recuerdos, reflexiones e historias inauditas de los 40 años de amor que vivió con el productor conocido como Chespirito.

En una de estas presentaciones, Florinda Meza tomó el micrófono y se dispuso a cantar a los asistentes para conquistarlos. Sin embargo, no a todo el público le gustó el acto musical de ese día.

Aunque los asistentes la aplaudieron en el lugar, el video se volvió viral en redes y llamaron a la famosa “alucín”, pues aseguran que “no tiene talento”. Del mismo modo, expresaron que debería retirarse con “dignidad” para que la gente la recuerde por su carrera actoral como Doña Florinda.

Algunos comentarios en redes sociales como x, antes Twitter, sobre la actuación de Florinda Meza fueron:

“Esa horrible mujer tiene la gracia de una piedra”

“Pobre señora, vive en un mundo paralelo, dónde es una gran actriz y cantante, muy bella...”

“Retirarse con dignidad, despacio, con discreción. Adiós señora”

“Y apoco pagaron para ver eso?”

“No canta ... maulla”

“Está vive en el alucín permanente…"

No obstante, también hubo usuarios que defendieron a la actriz de El Chavo del 8 en TikTok, quienes destacaron su valentía al subirse al escenario y su deseo de seguir conectando con el público latinoamericano.