La Bea gana el quinto lugar en La Granja VIP

La Granja VIP llenó de sorpresas a los seguidores del programa este domingo durante la final, cuando se reveló a La Bea como la quinta finalista del programa de telerrealidad, a pesar de ser considerada como una de las habitantes favoritas al inicio del programa.

La Bea pasó de ser una de las primeras nominadas de la temporada a obtener el cariño de la audiencia y un personaje que dio contenido y algunas polémicas también al no temer el enfrentamiento con participantes.

Muchos deseaban que ella se convirtiera en la ganadora de La Granja VIP; sin embargo, al final no consiguió el premio pese al apoyo de sus fanáticos. A pesar de todo, la famosa llamó mucho la atención en redes sociales por su personalidad humilde y divertida.

La comediante viene de Valle de Chalco y se dedica a hacer presentaciones de stand up. Su participación dio de qué hablar desde el inicio del programa, cuando apareció vestida como un espantapájaros y a pesar de que muchos no la conocían, pronto obtuvo el cariño de la audiencia.

Está comprometida con su novio Isra que también es comediante. De hecho, uno de los momentos intensos que enfrentó fue cuando perdió su anillo de compromiso en las últimas semanas de la competencia, motivo por el que decidieron dejar entrar al enamorada para que le diera un segundo anillo y así reafirmar su amor.

Sin embargo, La Bea también enfrentó duras críticas. La más fuerte fue su reacción al empujar unos cerditos fuera de su camino con las piernas, que para algunos Internautas fue considerado como violencia en contra de los animales por la manera en la que los pateó.

Otros señalan que la mujer se equivocó al formar una alianza con Teo y Kim Shantak, pues consideran que ellos no eran los mejores participantes con los cuales estar, ya que una gran mayoría apoya al grupo de Eleazar Gómez y Alfredo Adame.