Final explicado de El Gran Diluvio, la película coreana de Netflix

La película coreana El Gran Diluvio se estrenó el pasado 19 de diciembre en Netflix y millones de personas han quedado impresionadas por la historia, aunque otros se encuentran confundidos respecto a qué pasa al final con los protagonistas.

El Gran Diluvio sigue a An-na, una investigadora científica se enfrenta a un desastre natural que amenaza con marcar el fin de la humanidad. Ella se une a Hee-jo para encontrar al niño Ja-in, después de que ambos quedan atrapados en un edificio de departamentos que se inunda poco a poco, siendo uno de los últimos refugios de la Tierra.

Cabe mencionar que en esta nota explicaremos el final de la película, por lo que si no quieres leer spoilers respecto a lo que sucede, te recomendamos que vayas a ver la cinta primero y después regreses si no lograste comprender qué es lo que sucedió.

Final explicado de El Gran Diluvio

El final de la película nos revela que la protagonista es la clave para salvar a la humanidad y crear nuevos cuerpos sintéticos con Inteligencia Artificial (IA). En ese sentido, su misión es salvar a Ja-in, que es realmente el primer experimento que busca simular a los seres humanos.

La misión de An-na era terminar el proyecto complejo para brindarles emociones a las creaciones que desarrollaron y aunque en un inicio ella desea salvar al niño, sabe que es de cierta manera inútil. Sin embargo, la cinta sorprende al revelar que una parte de la historia es una simulación.

Una parte corresponde a las últimas 24 horas que vivió en donde la misión es salvar al pequeño y esto corresponde a los números de su ropa, es decir, las veces que ha intentado salvarlo. Luego de esto ella tiene recuerdos de los fracasos.

Ya que el ciclo del diluvio se repite, An-na debe aprovecharlo para encontrar la manera de rescatar al niño de la muerte y tras varios intentos, al fin lo consigue. En una de las escenas finales, vemos cómo hay cápsulas girando al rededor de la Tierra transportando los cuerpos sintéticos de los nuevos adultos y niños que van a continuar con la raza.

La historia combina la ciencia ficción con los problemas del cambio climático y sus consecuencias a través de una visión apocalíptica del fin de la humanidad. De este modo, la obra abre varias preguntas al público, incluyendo qué tanto la tecnología es responsable de las crisis en la humanidad.