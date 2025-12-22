¡Se reconciliaron! J Balvin y Bad Bunny, juntos en último concierto de Benito en CDMX

Bad Bunny ofreció su último de ocho conciertos en CDMX y en este show cerró con broche de oro con un invitado muy especial y se trata de J Balvin.

Desde que iniciaron los concierto de Benito en el Estadio GNP se especuló que J Balvin sería uno de sus invitados, porque el cantante colombiano estaba en la ciudad a la par de que empezaron los conciertos.

El cantante de “Mi gente” se paseó por la Basílica de Guadalupe y hasta prendió velas, una tradición colombiana, pero lo hizo en México.

TE RECOMENDAMOS: Casi gana Eleazar Gómez es el segundo lugar de La Granja VIP

Sin embargo, pasaban los concierto de Bad Bunny y los invitados pasaban, pero ninguno era J Balvin, pues Benito guardó lo mejor para el final. Este domingo 21 de diciembre J Balvin apareció en el escenario junto a Bad Bunny e interpretaron el tema “La canción” y “Que pretendes”.

Los fans celebraron que los dos cantantes de reguetón se unieran nuevamente en el escenario y además se abrazaran, dejando atrás sus rencillas.

"Bad Bunny y J Balvin reconciliándose, le dire a mis hijos que fue el abrazo de Acatempan“, ”J Balvin y Bad Bunny haciendo las paces en México es algo q nadie se esperaba y q todo mundo NECESITABA”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

No conformes con La Canción, Bad Bunny y J Balvin cantaron Qué Pretendes 😭 qué hpta fomo pic.twitter.com/Q3FYJvVaNf — Juan Sanva (@juansanvaa) December 22, 2025

¿Qué pasó entre Bad Bunny y J Balvin? ¿Por qué se pelearon?

Todo sucedió cuando Bad Bunny lanzó la canción “Thunder and lightning”, en el tema hay una frase que dice: “Ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin”.

Esto surgió después de la polémica de los Latin Grammys (2021), donde J Balvin llamó a un boicot a los premios, pero Bad Bunny no lo apoyó, lo que generó tensión, especialmente porque Bad Bunny es cercano a Residente, quien criticó duramente a Balvin por este tema y con quien también Balvin tuvo una pelea.

Aunque no había una enemistad abiertamente y decían que se saludaban cordialmente, pero todo eso ya quedó atrás.

Bad Bunny se disculpó con J Balvin

Durante el concierto, Benito le dijo a J Balvin que si en algo le había faltado que se disculpaba, pero señaló que él ya se había disculpado anteriormente, en una conversación que tuvieron hace unas semanas.

“Yo ya me disculpé, la gente no sabe pero tuvimos una conversación hace varias semanas”, dijo Bad Bunny.