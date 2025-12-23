Nicki Minaj apoya a Donald Trump y lanza mensaje contra las personas trans | VIDEO

Nicki Minaj ha sorprendido a sus seguidores y al público en general tras defender la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y pronunciarse en contra de las personas transgénero.

Nicky Minaj apoya a Donald Trump y ataca a personas trans

Las declaraciones de Nicki Minaj ocurrieron durante la reciente conferencia de ‘Turning Point USA’ en Arizona, organización fundada por el activista ultraconservador Charlie Kirk que fue asesinado el pasado septiembre. Ahora, estos eventos son protagonizados por su viuda, Erika Kirk.

Knew a girl named Nicki and she wasn’t American…



Watching Nicki Minaj stand on a Turning Point USA stage and say that Trump and JD Vance make her “proud to be an American” is the height of hypocrisy, because she isn’t American. She was born in Trinidad and Tobago and, by her… pic.twitter.com/S432RibeSD — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) December 23, 2025

“Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él es consciente de ello, pero ha dado a mucha gente la esperanza de que existe la posibilidad de vencer al malo, de ganar y hacerlo con la cabeza alta y la integridad intacta”, apuntó.

Sin embargo, lo más impactante para muchos fueron sus declaraciones que han sido tomadas como un ataque para las personas transgénero, ya que Minaj habló sobre mantenerse en el género con el que has nacido.

“Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello. ¿Cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada", expresó ella, dejando sorprendidos a sus seguidores, pues varios forman parte de la comunidad LGBT+.

Por si fuera poco, Minaj aseguró que la administración de Trump está “llena de gente con alma y corazón” antes de reiterar su orgullo sobre los mandatarios americanos.

"Nuestro vicepresidente (JD Vance)... los quiero a los dos (a Trump y a Vance). Ambos son hombres poderosos, inteligentes, fuertes y los dos tienen una habilidad extraordinaria para ser personas con las que te identificas. Yo me identifico con ellos. Cuando los escucho hablar, sé que son uno de los nuestros. No han perdido el contacto con el mundo, siguen conectados con el mundo y con lo que ocurre en él, con los jóvenes y los mayores, con los ricos y los no tan ricos", precisó.

Los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales por quienes se sorprendieron al descubrir la forma de pensar de Nicki Minaj. Algunos de los comentarios fueron: