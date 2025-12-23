Omar Chaparro inspira bondad en La celda de los milagros

Con una carrera que no se detiene y un cierre de año marcado por estrenos y nuevos retos, Omar Chaparro llega a la pantalla grande con La celda de los milagros, cinta que se estrena este 25 de diciembre y que apuesta por una historia íntima, humana y cargada de emoción. En entrevista con La Razón, el actor, quien se recupera de una operación en la rodilla, comparte cómo llegó el proyecto a sus manos, qué lo convenció de interpretarlo y por qué este momento profesional representa uno de los más completos de su trayectoria.

“Es un remake, sí, pero creo que le dimos una vuelta muy interesante”, explica Omar Chaparro. “Patricio Saíz y Ana López construyeron un universo atemporal mexicano. Se respeta la estructura, pero se cerraron cosas que en la otra versión quedaban sueltas. Esta historia está más redonda y, sobre todo, hecha con muchísimo corazón”, afirma.

El actor, al dar vida a Héctor en el filme La celda de los milagros. ı Foto: Especial

Dirigida por Ana Lorena, nieta de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, la película sigue a Héctor, un hombre con discapacidad neurológica, quien es separado de su hija tras ser acusado injustamente de un crimen. Para el actor Omar Chaparro, el mayor valor del personaje está en su mirada limpia frente al mundo.

“Héctor ve lo bueno de las personas, incluso en los peores escenarios. No se conecta con el rencor, se conecta con la luz. Eso fue algo que también me llevé a lo personal”, confiesa.

Con cerca de 30 cintas filmadas en distintos países y casi tres décadas de carrera, el actor observa la industria con distancia y serenidad. “Andamos con cerca de 30 películas, ya me ha tocado hacerlas en español y en inglés. He rodado aquí en México, en España, en Estados Unidos; en Colombia ya llevo dos filmes, así como en Inglaterra y República Dominicana”, destaca.

Omar Chaparro también señala que ha sido testigo de cómo en la industria “todo cambia: la tecnología, las plataformas, la Inteligencia Artificial, la economía. Pero hay algo que no se mueve: las ganas de contar historias y la necesidad de vernos reflejados en la pantalla”. Y añade: “Mientras tenga salud, voy a seguir haciendo personajes y canciones, aunque el mundo se transforme”.

Ese cruce entre disciplinas es precisamente uno de los momentos más significativos de su presente creativo. Chaparro no sólo protagoniza La celda de los milagros, también interpreta “Alma de mi alma”, tema central de la película y tercer sencillo de su próximo disco. “Después de tantos años picando piedra en la música y sin soltar el cine, logré unir estos dos universos. Eso me tiene profundamente emocionado”, dice.

El álbum completo se lanzará el próximo 26 de marzo y forma parte de un proceso que el propio artista describe como personal y cuidadoso. “En una película hay muchas decisiones que no dependen de ti: edición, distribución, promoción. En este disco estuve en cada detalle. No lo hice solo, pero todo pasó por mí. Lo siento como un hijo”, comparte.

Además del nuevo material musical, prepara más estrenos cinematográficos y no descarta su regreso a la televisión. Sin embargo, su motivación sigue siendo la misma. “Como actor, lo que me emociona es recolectar personajes distintos, que no se parezcan entre sí. Jugar, arriesgarme, no repetirme”, señala.

Lejos de la comodidad y con la curiosidad intacta, Omar Chaparro vive una etapa de plenitud creativa. La celda de los milagros se suma a ese recorrido como una pieza que apuesta por la empatía, la inocencia y la posibilidad de encontrar esperanza incluso en los escenarios más duros. Una historia que, desde la emoción, confirma por qué el actor sigue explorando nuevos caminos sin bajar el ritmo.