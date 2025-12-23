¿Quiénes son los padres de Tylor Chase? Actor de Nickelodeon encontrado en la calle

El actor Tylor Chase se ha convertido en el centro de atención después de que en redes sociales se hizo viral un nuevo video en donde podemos ver al actor americano en situación de calle, una imagen que sorprendió a quienes lo reconocen por formar parte de El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, exitoso programa de Nickelodeon.

Ante la aparición de Tylor Chase en situación de calle, una de las principales preguntas del público es qué pasó con sus padres, ya que algunos se cuestionan si es que la familia no supo administrar el dinero que el famoso iba ganando cuando era un niño actor en la década de los dos miles.

El antiguo intérprete de Nickelodeon, Tylor Chase, apareció de nuevo en las calles de California con un aspecto que preocupa a sus seguidores. El artista, recordado por su papel en la serie del Manual de Ned, admite su identidad ante la cámara mientras deambula sin un hogar fijo… pic.twitter.com/cMVRzFAAgf — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 23, 2025

De este modo, se ha encendido una inquietud en torno a los papás del artista, quiénes son y más. Es poco lo que se sabe de ellos y aquí te compartimos al respecto.

¿Quiénes son los padres de Tylor Chase?

Hasta ahora, no hay información precisa sobre quiénes son los papás del exactor de Nickelodeon, pues en redes sociales no hay información clara al respecto, probablemente porque ellos no pertenecen al mundo de la farándula.

Sin embargo, hace unos meses su mamá dio de qué hablar, aunque su identidad sigue en el anonimato. Fue a través de redes sociales que la mujer contactó a una persona que abrió un GoFundMe para Tylor para agradecerle y pedirle que detuviera las donaciones.

“Tylor necesita atención médica, no dinero. Él se rehúsa. Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo”, contó quien se identificó como su mamá.

¿Quiénes son los padres de Tylor Chase? ı Foto: Especial

Como respuesta, la influencer a cargo de las donaciones expresó su deseo de darle el dinero que ya había sido recaudado, al indicar que el mismo estaba contemplado para él por las personas que llegaron a donar mientras la campaña estuvo abierta en septiembre.

“Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él. Pero como dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce. Pero necesita ayuda médica”, respondió la mujer.

De este modo, la mujer que dice ser la mamá de Tylor Chase aclaró que no es que hayan abandonado a su hijo o que ignoren que se encuentra vulnerable, sino que no tiene un control adecuado de su finanzas personales y se rehúsa a recibir ayuda especializada para poner su vida en marcha de nuevo.