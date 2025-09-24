Así luce Tylor Chase, el actor de El Manual de Ned que vive en la calle

Tylor Chase, actor de El Manual de Ned que vive en la calle

A 21 años del estreno de la icónica serie El Manual de Ned, una joven tuvo un inesperado encuentro con el actor que interpretó a Martin Qwerly en la producción de Nickelodeon. El intérprete se llama Tylor Chase, ahora tiene 36 años y fue visto deambulando por las calles de California, por lo que sus fans han expresado preocupación por él en redes sociales.

El personaje Martin Qwerly era conocido por ser uno de los alumnos más inteligentes de la escuela secundaria James K. Polk y aparecía acompañado de Cabeza de coco.

Una joven usuaria de TikTok, conocida como Lethallalli, grabó y compartió imágenes del actor Tylor Chase, en las que se le ve con ropa en mal estado, el cabello desarreglado y una barba crecida.

Según explicó la tiktoker, el actor de 36 años que formó parte de El Manual de Ned, ha estado deambulando por las calles de Riverside, California. En uno de los videos que publicó, Tylor se presenta diciendo con dificultad: “Hola, soy Tylor Chase y formo parte de un movimiento cristiano de actuación”.

A raíz de esta lamentable situación, la joven continúa informando sobre el caso a través de sus redes sociales y creó una campaña en GoFundMe con la intención de recaudar fondos para ayudarlo.

“A pesar de sus éxitos iniciales, la vida dio giros inesperados que lo dejaron sin un hogar estable ni apoyo. Tylor es un alma bondadosa y resiliente que merece la oportunidad de reconstruirse y recuperar su equilibrio”, se lee en la petición en favor de Tylor Chase.

Los fans de El Manual de Ned no dudaron en donar dinero a la causa. Al menos mil 207 dólares se han recolectado, mismos que servirán para beneficiar al actor.

¿De qué trata El Manual de Ned?

Manual de supervivencia escolar de Ned (título original: Ned’s Declassified School Survival Guide), o conocido simplemente como El Manual de Ned, es una serie de comedia juvenil estadounidense que se emitió por Nickelodeon desde el 12 de septiembre de 2004 hasta el 9 de junio de 2007.

La historia sigue a Ned Bigby, un joven estudiante de secundaria que crea una guía con consejos para sobrevivir en la escuela, junto a sus mejores amigos Moze y Cookie.

La serie tuvo tres temporadas y un total de 54 episodios, que cubren temas como las tareas, los exámenes, los amigos, el primer amor, el bullying y más. Cada capítulo presentaba varios consejos útiles llenos de humor para facilitar la vida de los estudiantes. El Manual de Ned se convirtió en una serie icónica de los años 2000.

Los actores principales y sus personajes fueron:

Devon Werkheiser como Ned Bigby

Lindsey Shaw como Jennifer Moze Mosely

Daniel Curtis Lee como Simon Cookie Nelson-Cook

Estos intérpretes ahora tienen un podcast donde ahora hablan de una nueva guía de Ned para la supervivencia adulta.