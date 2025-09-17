Coachella 2026: Artistas, fechas, precio de boletos para el festival...

El legendario festival Coachella ya presentó su cartel oficial para la edición 2026, y, como se anticipaba, está repleto de grandes estrellas internacionales, talentos emergentes y una combinación de géneros musicales que promete marcar un hito.

Entre los artistas principales destacan Karol G, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y el innovador proyecto audiovisual de Anyma. Esto refleja la apuesta del festival por ofrecer a los asistentes una experiencia que va más allá de lo musical, fusionando arte, tecnología y diversidad cultural.

Fechas del festival Coachella 2026

El festival Coachella 2026 se celebrará durante dos fines de semana:

Del 10 al 12 de abril

Del 17 al 19 de abril

Ambas fechas tendrán lugar en el clásico Empire Polo Club de Indio, California.

Artistas principales de Coachella 2026

Sabrina Carpenter: Abrirá los viernes con un espectáculo de pop experimental y sus éxitos virales como “Tears” y “Manchild”.

Justin Bieber: El canadiense debutará como headliner los sábados. Se espera que deleite al público con un set que mezcla pop, R&B y posibles colaboraciones sorpresa.

Karol G: La colombiana será la encargada de cerrar los domingos con un espectáculo centrado en el reguetón y pondrá a bailar a los asistentes a ritmo de temas como “Papasito”, “Bichota”, “Si Antes Te Hubiera Conocido” y muchas más.

Anyma: El proyecto musical de Matteo Milleri hechizará al público de 2026 con ÆDEN, una experiencia inmersiva que combina música electrónica con visuales de última generación. El proyecto musical dehechizará al público de Coachella con, una experiencia inmersiva que combina música electrónica con visuales de última generación.

Bandas y artistas forman parte del cartel de Coachella 2026

Coachella 2026 promete ser un evento lleno de música y experiencias que combinen tecnología y arte. Además, la variedad de artistas conquistará tanto a los fans del rock alternativo como a los amantes del pop, el rap y la electrónica. Ellos son los artistas y bandas que se presentarán en abril de 2026 en Indio, California, EU:

The Strokes

The XX

Young Thug

Addison Rae

Nine Inch Nails

FKA twigs

Radiohead

Iggy Pop

Sexyy Red

KATSEYE

Ethel Cain

PinkPantheress

Giveon

Little Simz

Devo

Blood Orange

Geese

Dijon

Wet Leg

Precio de boletos para el festival Coachella 2026

Los boletos para la edición 2026 del festival ya se anunciaron. Se pusieron la venta en distintas fechas y con opciones de pases generales y VIP. Un porcentaje de los boletos se venderá el viernes 19 de septiembre a las 11 a. m. PT., pero necesitarás registro previo para comprar.

Los precios de los pases generales para los tres días varían y generalmente el fin de semana 2 suele ser ligeramente más económico. Los costos de los boletos admisión general para los tres días rondan los 549 dólares, mientras que los pases VIP superan los mil 200 dólares.