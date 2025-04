Falla el micrófono de Lady Gaga en Coachella y se disculpa: ‘Saben que canto en vivo’ | VIDEO

Durante su presentación en el Festival de Coachella de este fin de semana, Lady Gaga enfrentó un contratiempo técnico que rápidamente se convirtió en un momento memorable, destacando su profesionalismo y autenticidad.

Mientras interpretaba “Abracadabra”, el segundo tema de su set titulado Mayhem in the Desert, su micrófono de diadema presentó fallas técnicas. Sin perder la compostura, la cantante continuó su actuación utilizando un micrófono de mano, manteniendo la energía y la coreografía de la canción.

Posteriormente, durante un segmento en el piano, Lady Gaga comentó con humor “Lamento que mi micrófono se malograra por un momento… al menos saben que canto en vivo”, lo que generó una respuesta positiva del público presente.

“i’m sorry my mic was broken for a second, atleast you know sing live” oh lady gaga the LEGEND that you are #Gagachella pic.twitter.com/oVn5hNR2nI — pop culture gal (@allurequinn) April 19, 2025

Este incidente no opacó la calidad de su presentación, que fue aclamada como una de las más impactantes en la historia del festival Coachella.

The Art of Personal Chaos de Lady Gaga en Coachella

Bajo la dirección creativa de la coreógrafa Parris Goebel, Lady Gaga ofreció un espectáculo titulado The Art of Personal Chaos, dividido en cinco actos: “Of Velvet and Vice”, “And She Fell Into a Gothic Dream”, “The Beautiful Nightmare That Knows Her Name”, “To Wake Her Is to Lose Her” y “Finale: Eternal Aria of the Monster Heart”.

La puesta en escena combinó elementos góticos, íntimos y extravagantes, presentando tanto temas nuevos de su álbum Mayhem como clásicos de su carrera. Entre las escenas más destacadas, se incluyó una recreación de un tablero de ajedrez gigante para “Poker Face” y una caída en un pozo de esqueletos durante “Perfect Celebrity”.

La reacción de Lady Gaga ante el problema técnico fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los fanáticos elogiaron su capacidad para manejar la situación con gracia y profesionalismo.

Lady Gaga visualmente está en otro nivel, el nivel de detalle de Poker Face es divino, tanto para los que estamos en casa como los que están en Coachella, y la forma en que la canta 🥹🥹🥹 #GAGACHELLA pic.twitter.com/JatAroxR6L — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) April 19, 2025

Comentarios como “¡Todos VAN a hablar de ello!” y “Esto hizo que la respetara aún más” reflejan el impacto positivo que tuvo su manejo del contratiempo en la percepción del público.

Este episodio reafirma la habilidad de Lady Gaga para conectar con su audiencia, no solo a través de su música y puesta en escena, sino también mediante su autenticidad y capacidad para enfrentar desafíos imprevistos con una actitud positiva.