Daniel Curtis Lee, de El Manual de Ned, ayuda a Tylor Chase tras saber que vive en la calle

La víspera de la Navidad de 2025 inicia con un gesto de solidaridad que conmovió a miles de fanáticos de Nickelodeon.

Daniel Curtis Lee, recordado por su papel de Cookie en El Manual de Ned, viajó desde Los Ángeles hasta Riverside, California, para reencontrarse con su excompañero Tylor Chase, quien atraviesa una difícil situación.

Desde hace unas semanas, usuarios reportaron en redes sociales que quien interpretaba a Martin Qwerly en la famosa serie se encuentra en situación de calle debido a las adicciones. Ahora, el reencuentro entre las dos figuras se volvió viral debido a las atenciones que brindó Daniel a Tylor.

TE RECOMENDAMOS: Usó 10 vestidos Así fue la lujosa boda de una semana de Venus Williams y Andrea Preti en Florida

Daniel Curtis Lee, de El Manual de Ned, refugia a Tylor Chase tras saber que vive en la calle

El encuentro entre los dos actores se produjo el martes 23 de diciembre, cuando Daniel Curtis Lee localizó a Tylor Chase y, tras conversar con un oficial de policía, lo invitó a almorzar en una pizzería.

Posteriormente, lo trasladó en su automóvil hasta un hotel, donde le ofreció alojamiento para pasar la noche en un ambiente seguro, sobre todo en esta temporada de bajas temperaturas.

“Tylor Chase y Cookie se reúnen con Ned en FaceTime. Bien alimentado y a salvo de la lluvia. ¡Hotel asegurado! Un paso más cerca del tratamiento a largo plazo. PD: Tylor quiere transmitir videojuegos en vivo. ¿Quién puede ayudar?“, escribió Instagram, donde compartió imágenes del emotivo momento.

Unas horas antes de publicar este clip, Daniel Curtis Lee, quien participó en El Manual de Ned, reveló que buscan internar en una clínica de rehabilitación a Tylor Chase.

“Si alguien sabe de un centro de rehabilitación o recuperación dispuesto a aceptar a Tylor Chase con una beca, por favor póngase en contacto”, expresó en el post.

Además, Daniel dejó en claro que lo que busca es el bienestar de su excompañero de El Manual de Ned y pretenden crear un fideicomiso con las donaciones del público para Chase: “Queremos hacer esto de la manera correcta: seguro, estructurado y solidario, enviando amor a todos los fans de Ned que me han contactado con amabilidad y apoyo para él”.

El gesto de Daniel Curtis Lee fue aplaudido por miles de usuarios de redes sociales, quienes le agradecen por ayudar a Tylor Chase y darle refugio.

Taylor Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon El Manual de Ned, se alejó de la actuación hace más de una década y desde entonces ha enfrentado problemas con las drogas que lo llevaron a rechazar ayuda institucional y permanecer en situación de calle en California, Estados Unidos.

No obstante, sus antiguos compañeros de reparto no han dejado de buscarlo. Antes de Daniel Curtis Lee, el actor Shaun Weiss también intentó tenderle la mano.