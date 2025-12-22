Tylor Chase es visto en situación de calle y confirma su identidad como actor de Nickelodeon | VIDEO

Las redes sociales estallaron tras hacerse viral un video grabado en las calles de California donde captaron a Tylor Chase, exestrella infantil de Nickelodeon, en situación de calle una vez más, después de que fuera visto en septiembre del mismo año deambulando por la misma zona.

En los años 2000, Tylor Chase formó parte de El manual de supervivencia escolar de Ned donde un adolescente compartía trucos para sobrevivir a la secundaria. El personaje de Chase era Martin Qwerly, un rol secundario que destacaba por su personalidad un poco extraña.

Así captaron a Tylor Chase nuevamente en situación de calle

En redes sociales, se hizo viral un video en el que podemos ver al actor a las afueras de un almacén con ropa sucia y desgastada. Con un aspecto deteriorado, muchos aseguran que durante el momento, el hombre estaba bajo el influjo de sustancias.

Al hombre se le pregunta su identidad y él mismo confirma que actuó para Nickelodeon, para después dar el nombre del programa donde estuvo de inicio a fin.

En el video, podemos ver cómo el hombre se sostiene el pantalón y se tambalea mientras camina. El intercambio fue breve, pero dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Otro video grabado por un hombre nos deja ver más de Tylor, quien habla con trabajo mientras trata de explicar quién es. Después, el hombre que graba le da un poco de dinero y le dice que trate de mejorar su vida. Tylor Chase trata de darle algo a cambio al desconocido, pero él se rehúsa y ahí es cuando termina el video.

Algunas de las reacciones por los videos nuevos fueron:

“¿Cuántos niños estrella fueron destruidos por Hollywood?"

“Si quieren ayudarlo, hay que llevarlo a un centro de rehabilitación, pero no servirá si no quiere ayuda”.

“No quiero ni imaginar qué le hicieron”.

“Esto es tan triste”.

Cabe mencionar que fue en septiembre de este año que captaron a Tylor Chase en situación de calle por primera vez. Un joven lo reconoció y lo ayudó al abrir una campaña en GoFundMe para apoyarlo, aunque parece ser que no fue suficiente para ayudarlo a salir de la crisis que enfrenta.