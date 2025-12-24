Mariah Carey y Luis Miguel, la música navideña más escuchada

Cada diciembre, la música navideña deja de ser sólo una banda sonora familiar y se convierte en una de las historias de consumo más robustas del año. En 2025, el fenómeno fue especialmente notorio en el universo hispanohablante: los clásicos del repertorio decembrino no solamente siguen dominando las listas de reproducción en plataformas, sino que nuevas versiones y colaboraciones intentan abrirse paso en un mercado donde la nostalgia es negocio.

El activo más contundente sigue siendo “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey, que este año superó los dos mil millones de reproducciones en Spotify, y promedió más de 100 millones de streams semanales en semanas clave de diciembre, generando ingresos estimados en varios millones de dólares sólo por derechos y streaming, referente que explica por qué las discográficas apuestan por el repertorio navideño como un catálogo recurrente. Además, la intérprete estadounidense lidera actualmente el Billboard Hot 100.

“All want for christmas is you”, Mariah Carey ı Foto: Especial

El Dato: Belinda y Sia sorprendieron en estas fechas con una nueva versión bilingüe del tema “Snowman”, lanzado en 2017.

En español, el dominio de la nostalgia es palpable con un álbum histórico: Navidades, de Luis Miguel, que se lanzó originalmente en 2006, pero tiene ahora casi 300 millones de reproducciones acumuladas en Spotify y cifras recientes lo colocan como el disco navideño más exitoso completamente en español en esa plataforma, con más de 800 mil streams en un solo día reciente, según reportes especializados de consumo consultados.

“Jingle bell rock”, Bobby Helms ı Foto: Especial

Dentro de ese repertorio, las versiones individuales brillan: “Navidad, Navidad” tiene más de 50 millones de reproducciones en Spotify, mientras “Blanca Navidad” y “Frente a la Chimenea” superan los 4.4 millones y 3.7 millones, respectivamente. Están entre los temas navideños más escuchados por temporada.

Dichos números confirman que, aunque el álbum tiene casi dos décadas de existencia, sigue siendo un pilar en la Navidad musical en español, sumando oyentes cada año.

“Rockin’ around the christmas tree”, Brenda Lee ı Foto: Especial

Pero 2025 no fue sólo de clásicos antiguos. Varios artistas latinos sumaron lanzamientos que buscan dialogar con esa tradición. Este año, el astro Bad Bunny entregó “PIToRRO DE COCO”, que se desprende de su exitoso álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Por su parte, los cantantes Emmanuel y Lucero estrenaron “Santa Claus llegó a la ciudad”, una versión colaborativa del estándar navideño disponible en plataformas desde el 21 de noviembre de 2025. Thalía, por su parte, lanzó un nuevo sencillo navideño llamado “Santa” (o “Tengo un Crush Contigo” / “Crush On You”) en noviembre de 2025, un tema pop bilingüe que mezcla sonidos festivos con un toque muy romántico.

“Last christmas”, Wham! ı Foto: Especial

David Bisbal también marcó agenda en 2025 con “Navidad sin ti”, tema que acompaña la reedición de su repertorio de esta época y se apoyó en la gira Todo es posible en Navidad, la cual concluyó con ocho conciertos agotados en el Movistar Arena de Madrid, España, reflejo de que la temporada se extiende al formato en vivo, no sólo a playlists digitales.

En el mercado hispanohablante, los clásicos en español mantienen una presencia constante. “Feliz Navidad”, de José Feliciano, acumula decenas de millones de reproducciones anuales cada diciembre y más de 70 millones de visualizaciones en su versión oficial en YouTube. “Los peces en el río” y “El Burrito Sabanero”, en sus distintas interpretaciones, superan cientos de millones de vistas acumuladas en la plataforma, especialmente en versiones infantiles y pop que se reactivan año con año.

“Santa tell me”, Ariana Grande ı Foto: Especial

A este fenómeno se suma el legado de Tatiana, cuyas canciones navideñas infantiles siguen figurando entre las más reproducidas en México durante la temporada.

Estos movimientos reflejan una tendencia interesante: las canciones que apelan a la memoria colectiva —clásicos con tradición o éxitos de décadas pasadas— siguen siendo los más consumidos en streaming durante diciembre, pero los lanzamientos recientes aprovechan esa nostalgia para captar parte de estas escuchas.

