El Circo Atayde cierra el año con galas navideñas con orquesta en vivo

Con 137 años de historia, el Circo Atayde regresa con fuerza a la Ciudad de México con sus galas navideñas, que se presentan hasta el 28 de diciembre en el Centro Cultural Teatro 1. Para Alfredo Atayde, productor a cargo de la propuesta, a través de la compañía El artista invisible, esta temporada es la consolidación de una tradición que ha sabido adaptarse y evolucionar sin perder su esencia.

“Somos un circo tradicional que respeta al público; no ofrecemos boletos gratis ni a 20 pesos, ni usamos botargas”, afirmó Alfredo Atayde en entrevista con La Razón de México, al detallar la programación del aniversario 137.

El Dato: Durante 2026 también se presentará el Circo Atayde en ciudades como Guadalajara, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Tijuana, Mérida y Veracruz.

Según el productor, este año la apuesta central es la orquesta en vivo que estará integrada al espectáculo, un elemento que, aseguró, transforma radicalmente la experiencia del público.

La temporada —titulada Galas del único y original Circo Atayde— combina la esencia glamorosa de la tradición europea con la versatilidad del circo norteamericano. Durante este evento de lujo se ofrecerán 17 actos de primer nivel que incluyen equilibrismo en rola-rola, malabares inéditos, aerialistas y clowns como Ari y Corazón, acompañados por transiciones musicales que serán interpretadas totalmente en vivo.

“Todo ocurre en tiempo real. La música está integrada al escenario y dialoga con cada número”, comentó el productor a este diario, detallando que la orquesta está compuesta por más de 30 instrumentistas que envolverán con la magia de su talento a los asistentes.

Además del componente musical, la producción incorpora tecnología escénica de última generación. Se incluyen pantallas led y sistemas de iluminación que están pensados para amplificar la narrativa visual sin restar protagonismo al acto humano.

“La tecnología no sustituye al circo, lo potencia”, explicó el productor, para quien este recurso forma parte de una modernización que honra la tradición sin caer en la repetición mecánica de actos clásicos. Esta integración escénica, comentó durante la charla, convierte cada función en “una experiencia única e irrepetible”.

Desde su fundación en 1888, el Circo Atayde ha enfrentado desafíos culturales y sociales, incluyendo la percepción errónea de que el circo es un entretenimiento menor o exclusivo para niños. Alfredo Atayde reconoce esa barrera y, también, ha sabido adaptarse a los nuevos retos y a las nuevas generaciones.

“Hoy luchamos contra los celulares y las tabletas. Un buen circo alimenta la imaginación y la concentración; eso no lo da una pantalla pequeña”, señaló, al tiempo que lamentó la desinformación y la piratería que ha afectado históricamente al circo mexicano. “Somos un circo tradicional con historia y marca registrada; no aceptamos imitaciones”, afirmó con firmeza.

Otra transformación significativa es la eliminación de animales en escena, un cambio que Atayde describió como consecuencia de la evolución legislativa del país. Según él, esto ha obligado a repensar la oferta artística para centrarse en la calidad humana y técnica de los actos. “El circo original es humano; la magia está en lo que hace cada artista”, dijo, refiriéndose a la presencia de artistas nacionales e internacionales que forman parte de la cartelera.

El 137 aniversario no sólo es la celebración de un nombre emblemático, sino también el inicio de una ruta itinerante: tras las funciones en Ciudad de México, la producción viajará a Monterrey en febrero.

Además, dejó claro su compromiso, y el de todos los integrantes del Circo Atayde, con brindar al público una experiencia irrepetible durante este evento musicalizado en vivo. “Nuestro trabajo es que la gente salga feliz, emocionada y con la certeza de haber visto algo único”, concluyó Alfredo Atayde.

Con Galas del Único y Original Circo Atayde, la emblemática carpa mexicana busca reafirmar su legado histórico mientras construye nuevas experiencias culturales que convoquen a familias de todas las generaciones.

Galas Navideñas

Circo Atayde

Dónde: Centro Cultural Teatro 1

Cuándo: Hasta el 28 de diciembre

Horario: Dos funciones por día,

5 y 7:30 pm o domingo 11 am y 5 pm

Boletos: Desde 440 hasta 1,586 pesos