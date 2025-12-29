¿Quién hace la voz de Hipo en ‘Como entrenar a tu dragón’ en español?

Como entrenar a tu dragón es una de las franquicias más entrañables de DreamWorks, que conquistó a millones de personas alrededor del mundo gracias a sus personajes bien desarrollados y sus historias de dragones y vikingos.

¿Quién hizo la voz de Hipo en ‘Como entrenar a tu dragón’?

La saga de películas tuvo tanto éxito que este 2025 se estrenó la versión live action de Como entrenar a tu dragón que fue todo un éxito al lograr capturar con precisión el encanto de la versión animada, que no ha sido dejada de lado por el público.

Cómo entrenar a tu dragón live action ı Foto: Especial

Sin embargo, muchas personas no saben ciertos detalles sobre las películas animadas y particularmente sobre el doblaje al español latino, uno que siempre recibe bastante atención del público ya que muchos consideran a este como uno de los mejores en general.

Recientemente, surgió la duda de quién hace la voz de Hipo, el protagonista de la película, en el doblaje en español, después de que Eleazar Gómez hablara de ello.

Fue en una conversación hace unos meses con Manola Diez que Eleazar contó que estaba en Atrévete a Soñar cuando audicionó para la película, además de explicar que del 2010 al 2020 apareció en las películas.

Resulta que sí, Eleazar Gómez ha sido uno de los actores que ha dado vida al personaje. En ese sentido, Eleazar fue quien prestó su voz para la trilogía original, interpretando a Hipo como adolescente y adulto en las tres películas animadas y también algunos cortos.

Hay que mencionar que para algunas series, cortos y promocionales de la primera película, se utilizaron también las voces de Arturo Castañeda y Eduardo Ramírez. Además, para la versión del live action, el encargado de doblar al personaje ha sido Ignacio Ortuondo.