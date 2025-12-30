Mariana BO: fiesta de Año Nuevo en CDMX será legendaria

Después de haber conquistado por cuarta ocasión el Tomorrowland, el festival más importante en el mundo en su tipo, la DJ mexicana Mariana BO se prepara para cerrar este 2025 con broche de oro, pues forma parte del cartel de la llamada “fiesta electrónica más grande del mundo” con la que la Ciudad de México despedirá este año y le dará la bienvenida al 2026 en Paseo de la Reforma. La sinaloense espera que sea “legendario” e incluso supere al encuentro que se realiza en Bélgica, en cuanto a público.

“El Tomorrowland llega a máximo a 500 mil personas; es el festival más importante del mundo. Si le fue muy bien a Polymarchs, este año a los que vamos a tocar nos puede ir igual o mejor. Espero que sea algo legendario, porque no cualquiera se presenta en el Ángel de Independencia, entonces créeme que sí voy con todo”, dijo a La Razón Mariana BO sobre el festejo del 31 de diciembre que contará con la presencia de MGMT DJ Set, Arca DJ Set, Kavinsky, 3BallMTY, VEL, Ramiro Puente y Jehnny Beth.

Ayer, trabajadores hacían algunas pruebas de luces y seguían montando la gran pista para el concierto.

SE PREPARAN PARA RECIBIR EL 2026 ı Foto: David Patricio

El Dato: Jehnny Beth se mueve entre el post-punk, el industrial y el techno oscuro, construyendo atmósferas de alta intensidad emocional.

La sinaloense, quien es hoy una figura clave en la escena techno global, adelantó que el set que preparó para mañana será de puro hard techno, pero también incluirá performances en los que tocará el violín, que ha sido uno de sus grandes sellos en la música electrónica.

“Es un set más oscuro y un poquito más energético. Voy a tocar a las diez de la noche; para ese entonces ya va a estar lleno y voy a entrar con la energía que la gente necesita para esa hora, para que se prepare antes de las 12 para recibir el año”, detalló sobre su espectáculo.

Dijo que tocará el violín en una parte de su número. “Empecé como violinista básicamente y después me convertí en DJ productora y lo que estaré tocando son dos canciones de violín”, contó.

Identificada por la manera en que ha conjugado la música clásica con la electrónica, Mariana BO también busca sorprender con un remix de “Berghain”, de Rosalía, pero también con obras de Vivaldi, Beethoven y Mozart.

“Va a ser una mezcla de lo que toco normalmente y unas canciones de las que he interpretado con la orquesta. Definitivamente voy a estar tocando dos de Vivaldi, una de Beethoven, una de Mozart, dos o tres ID que tengo preparados. Además, hice un nuevo remix de ‘Berghain’ de la Rosalía. Mi proyecto es la mezcla de los dos mundos, la música clásica y la electrónica”, contó la productora Mariana BO, quien también adelantó que en su set sonará su más reciente tema “Put Your Hands Up”.

En el espectáculo, que abarcará una producción que va de la Glorieta del Ahuehuete hasta el Ángel de la Independencia, la DJ también sorprenderá en lo visual.

“También traigo visuales nuevos y unos nuevos ID para romperla el 31 de diciembre. Tuve un show en Querétaro en septiembre con la filarmónica y voy a tocar parte de esa música y traeré los visuales que solamente he presentado una vez. Ahora los quiero mostrar desde el inicio hasta el final del set. Son muy de techno, muy apegados al género y a mi personalidad”, compartió la DJ originaria de Culiacán, quien espera que además de sus fans, otras personas disfruten de su proyecto musical, pues es algo que la emociona, pero también la tiene “un poquito nerviosa por la cantidad de gente que va a haber”.

Después de este gran cierre de año, Mariana BO comenzará el 2026 en Camboya y luego se embarcará con un tour en China. En marzo volverá a México para el festival Pa’l Norte.

“Fue un año muy bueno, pero también difícil, de mucha evolución para mí, de diversos cambios. Tuve muchas presentaciones muy buenas, dos tours en Asia y uno en Europa, que fue para tocar en el Tomorrowland; traje el concepto nuevo de la orquesta en vivo. Hay demasiados cambios que para el 2026 ya se van a concretar bien”, expresó.

Mientras tanto, espera que su presentación del 31 de diciembre quede entre las más importantes que ofreció este año.

“Creo que va a ser de los mejores del año, porque sí se espera demasiada gente. Quiero probar la energía del público, que se la pasen bien, que lo disfruten, obtener más fans, porque hay mucha gente que a lo mejor no está en la industria de la música electrónica, pero me va a ver y a lo mejor les va a gustar. Sí va a entrar en el top tres de mis shows más memorables del 2025, definitivamente”, concluyó Mariana BO.

Fiesta de Año Nuevo

Cuándo: 31 de diciembre

Dónde: Paseo de la Reforma (entre la Glorieta del Ahuehuete y el Ángel de la Independencia)

Horario: de 18:00 a 02:00 horas

Costo: entrada libre