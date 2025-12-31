¿Dónde ver EN VIVO la Fiesta Electrónica por el Año Nuevo en Reforma?

Para iniciar el Año Nuevo 2026 el Paseo de la Reforma en el Ángel de la Independencia se llenará de música electrónica en una magna celebración como cada 31 de diciembre y 1 de enero.

Debido al increíble éxito que se vivió para recibir el 2025 con Polymarchs con su high energy que puso a bailar a miles de mexicanos, ahora regresa la fiesta electrónica con un line up llamativo con varios DJ’s famosos.

¿Quiénes van a tocar en la Fiesta Electrónica de Fin de Año?

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura de la CDMX, los artistas que van a tocar en la fiesta electrónica de Fin de Año en Reforma son Ramiro Puente, Vel, Jehnny Beth, 3BALLMTY, Mariana Bo, Kevinsky, Arca DJ y MGMT DJ.

Ramiro Puente

Vel, Jehnny Beth

3BALLMTY

Mariana Bo

Kevinsky

Arca DJ

MGMT DJ

¿Dónde ver en vivo la Fiesta Electrónica en Reforma en el Ángel?

La transmisión en vivo de la Fiesta Electrónica aún no tiene señal oficial, pero se podrá ver en redes sociales y la página de webcams tiene una cámara sobre Reforma que va a captar algunos de los detalles de las presentaciones de la celebración de Año Nuevo.

En cuánto haya más transmisiones en vivo disponibles las colocaremos en este artículo para que puedas vivir la experiencia de ver el show en caso de que no asistas a Paseo de la Reforma.

¿A qué hora empieza la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en Reforma?

El evento de música electrónica con reconocidos artistas de la escena iniciará a las 18:00 horas y terminará alrededor de las 2:00 am del 1 de enero, por lo que se recomienda tomar precauciones a los asistentes para su regreso seguro, ya que el transporte cierra a las 12:00 de la noche y abre hasta las 7:00 am del 1 de enero.

Se prevé una gran celebración como en 2024 con Polymarchs que fue uno de los favoritos del público y que puso a bailar a todos hasta en sus casas.