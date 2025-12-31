Horario en que se presentarán los DJ’s en la Fiesta Electrónica de Año Nuevo en Reforma

Horarios de los DJ's en la Fiesta Electrónica en Reforma

La Fiesta Electrónica de Año Nuevo en Paseo de la Reforma es una de las más esperadas por los capitalinos, ya que van a poder disfrutar de las mezclas de DJ’s nacionales e internacionales.

Los fans de la música electrónica van a poder disfrutar de una noche de baile, música y recibirán el 2026 en medio de una gran fiesta.

Los Dj’s que se van a presentar son:

Ramiro Puente

Vel

Jehnny Beth

3BALLMTY

Mariana Bo

Kevinsky

Arca DJ

MGMT DJ

La Fiesta Electrónica empieza a las 18:00 horas, es decir, a las 6 pm y terminará a las 2 de la mañana del 1 de enero, porque serán varias horas de celebración.

Horario en que se presentarán los DJ’s en la Fiesta Electrónica en Reforma

A continuación te dejamos los horarios en que van a salir a tocar los DJ’s en la magna fiesta en Paseo de la Reforma.

El show lo abre Ramiro Puente a las 6 de la tarde, luego le sigue Vel a las 7 de la noche; después viene Jehnny Beth a las 8 de la noche; 3BALLMTY a las 9 pm; Mariana BO a las 10 pm; Kevinsky a las 11 pm; Arca DJ a las 12 de la noche y MGMT DJ a la 1 am del 1 de enero.

Ramiro Puente - 6:00 pm

Vel - 7:00 pm

Jehnny Beth - 8:00 pm

3BALLMTY - 9:00 pm

Mariana Bo - 10:00 pm

Kevinsky - 11:00 pm

Arca DJ - 12:00 am

MGMT DJ - 1:00 am

Este será el cartel del concierto de Fin de Año en Reforma en la Ciudad de México.

Horario de los DJ's en la Fiesta Electrónica de Año Nuevo ı Foto: Especial

Recomendaciones si asistes al concierto Fiesta Electrónica en Reforma

Como primera recomendación es que vayas bien abrigado, por la tarde hace calor, pero entrando la tarde la temperatura comienza a descender y aunque haya gente te va a dar frío.

Si puedes llévate una bufanda para no respirar el aire frío de la noche, lo cual luego se convierte en infecciones o gripa, mejor prevenir, puede ser bufanda o un cubrebocas, más efectivo.

Recuerda que no se permite entrar a la zona con bebidas alcohólicas.

También recuerda que vas a pasar muchas horas parado y si llegas desde temprano es mejor llevar agua para hidratarte, porque es mucho tiempo el que hay que estar ahí.

Recuerda que el transporte deja de funcionar a las 12:00 de la noche en la mayoría de las líneas, sin embargo, el Metro dará servicio hasta la 1 am, solo en las líneas 1, 2, 3, 8 y 9.